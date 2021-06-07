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Bozkır Aslanı Celaleddin 4. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV

Bozkır Aslanı Celaleddin 4. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:29
Bozkır Aslanı Celaleddin 4. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
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Bozkır Aslanı Celaleddin 4.bölüm fragmanı ile Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. ATV ekranlarının yeni dizisi ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Türk Özbek ortak yapımı olara hazırlanan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosunda da Türk ve Kazak oyuncular yer alıyor.

Bozkır Aslanı Celaleddin 4.bölüm fragmanı izle ile heyecan 11 Haziran Cuma günü devam edecek. Bozkır Aslanı Celaleddin 4.bölümü 11 Haziran Cuma günü saat 20:00’de ATV’den yayınlanacak. Bozkır Aslanı Celaleddin 4.bölüm fragmanı hd kalitede içeriğimizden izleyebilirsiniz.

Bozkır Aslanı Celaleddin 4.bölüm fragmanı

Bozkır Aslanı Celaleddin 4.bölüm canlı yayın 11 Haziran 2021 Cuma günü ATV ekranlarında olacak. Her Cuma saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Bozkır Aslanı Celaleddin 4. bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 4.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Bozkır Aslanı Celaleddin bu hafta yayınlanacak mı, Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. ATV yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Bozkır Aslanı Celaleddin Cuma günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm özet

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi vermektedir. Sultan Alaaddin’in sağlığı giderek bozulmaktadır. Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya çalışırken Vezir Şemseddin saraya giren casusu bulmak için uğraşmaktadır. Cengiz Han’ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanı zayıflatmak için Hasan Sabbah ile ittifaka gider.

Türkan Hatun itham edildiği suçlamalar nedeniyle karar vermek zorundadır. Sultan Alaaddin sadık askerler ile Türkan Hatun’a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasında dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önlemek ister.

ATV Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Bozkır Aslanı Celaleddin konusu

Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek ifade ettiği hükümdar Celaleddin Harzemşah cesur ve onurlu bir savaşçıdır. Harzemşah’ın esfanevi hikayelerinin anlatılacağı Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi bu akşam ATV ekranlarından yayınlanacak.

İslam dünyasında devam eden büyük iç savaş ve kaos sürecine son verip, İslam alemini birleştirmek isteyen Harzemşah aynı zamanda dönemin en güçlü devleti Moğolları ilk kez yenen kişidir.

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin yapım ve proje tasarımın Mehmet Üstündağ üstlenirken dizinin genel yönetmen koltuğunda Metin Günay yer almaktadır. Ayrıca yönetmen olarak Kazak Nurgissa Almurat da dizinin yönetmenleri arasında yer alıyor.

Bozkır Aslanı Celaleddin oyuncu kadrosu

Türk- Özbek ortak yapımı olan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin başrollerinde Emre Kıvılcım ile Özbekistanlı Yulduz Radjova yer almaktadır. Dizide bu ikiliye Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi Türk ve Özbek oyuncular eşlik etmektedir.

 



Son Güncelleme: 07.06.2021 11:29
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