İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm full izle! Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm tek parça ATV 4 Haziran 2021

Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm full izle! Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm tek parça ATV 4 Haziran 2021 ile ilgili yeni ayrıntılar 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 5 Haziran 2021 gününe ait Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm full izle! Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm tek parça ATV 4 Haziran 2021 hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 13:37
Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm full izle! Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm tek parça ATV 4 Haziran 2021
Takip Et:

ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Aslanı 4 Haziran 2021 Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonun en iddialı ve merak edilen yapımları arasında yer alan Bozkır Aslanı Celaleddin 4 Haziran Cuma günü saat 20:00’de 3. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Celaleddin Harzemşah’ın hayatının anlatılacağı Bozkır Aslanı Celaleddin her hafta Cuma günü full HD, kesintisiz olarak ATV ekranlarında canlı izle olarak yayınlanacak.

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm özet

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi vermektedir. Sultan Alaaddin’in sağlığı giderek bozulmaktadır. Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya çalışırken Vezir Şemseddin saraya giren casusu bulmak için uğraşmaktadır. Cengiz Han’ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanı zayıflatmak için Hasan Sabbah ile ittifaka gider.

Türkan Hatun itham edildiği suçlamalar nedeniyle karar vermek zorundadır. Sultan Alaaddin sadık askerler ile Türkan Hatun’a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasında dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önlemek ister.

Bozkır Aslanı Celaleddin ilk bölüm özet

Celaleddin ilk bölümde Cengiz Han’ın karargahına gider. Harzemşah ülkesinin güçlü başkenti Gürgenç siyasi çekişmelerle uğraşmaktadır. Sultan Alaeddin Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazlar nedeniyle rahatsızdır. Bu nedenle başkentte huzursuzluk vardır.

Bu sırada aslan avcısı olarak nam salan Celaleddin için evlilik zamanı gelir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Moğol Devleti Harzemşah Devleti’nin en büyük düşmanı olarak görülür. Moğol Devleti’nin başında ise dönemin en büyük komutanı Cengiz Han vardır. Sultan Alaeddi Cengiz Han’a elçi gönderir ve düşmanlığı engellemek ister. Bu görev Timur Melik’e verilir ancak Celaleddin herkesten habersiz bir şekilde kafileye dahil olur. Bu durum Sultan Alaeddin’in tüm planlarını karıştırır. Cengiz Han’ın bey babasını katledip sir ettiği güzel Kutlu Bike’yi infaz etmesine engel olan Celaleddin Cengiz tarafından çok zor ve ölümcül bir sınava girer.

Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Bozkır Aslanı Celaleddin konusu

Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek ifade ettiği hükümdar Celaleddin Harzemşah cesur ve onurlu bir savaşçıdır. Harzemşah’ın esfanevi hikayelerinin anlatılacağı Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi bu akşam ATV ekranlarından yayınlanacak.

İslam dünyasında devam eden büyük iç savaş ve kaos sürecine son verip, İslam alemini birleştirmek isteyen Harzemşah aynı zamanda dönemin en güçlü devleti Moğolları ilk kez yenen kişidir.

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin yapım ve proje tasarımın Mehmet Üstündağ üstlenirken dizinin genel yönetmen koltuğunda Metin Günay yer almaktadır. Ayrıca yönetmen olarak Kazak Nurgissa Almurat da dizinin yönetmenleri arasında yer alıyor.

Bozkır Aslanı Celaleddin oyuncu kadrosu

Türk- Özbek ortak yapımı olan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin başrollerinde Emre Kıvılcım ile Özbekistanlı Yulduz Radjova yer almaktadır. Dizide bu ikiliye Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi Türk ve Özbek oyuncular eşlik etmektedir.

Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi yeni bölümüyle 4 Haziran Cuma akşamı ATV ekranlarından yayınlanacak. Dizi her hafta Cuma akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölümüyle 4 Haziran 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de ATV’de.



Son Güncelleme: 05.06.2021 13:37
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm full izle! Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm tek parça ATV 4 Haziran 2021
Son Yaz 21. son bölüm full tek parça izle Fox TV 4 Haziran 2021 Cuma
Arka Sokaklar 592. bölüm full izle! Arka Sokaklar son bölüm tek parça Kanal D 4 Haziran 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
TJK 5 Haziran 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
İstenmeyen smslerden kurtulmak için neler yapılabilir? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2021
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2021
Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2021
Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü kaç para? Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden nasıl açılır? 2021 dondurulmuş instagram hesabı silinir mi?
MHRS Aşı hak bilgisi alınamamıştır lütfen belirlenen süre sonunda tekrar deneyiniz hatası nedir?
IKEA çalışma saatleri kaçla kaç arasında 2021
Eşkıya dizisinde Doğan Baba neden yok? Ali Sürmeli neden ayrıldı, geri dönecek mi?
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bugün hangi maçlar var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Hangi maç hangi kanalda?
Tozkoparan İskender 27.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti TRT 1
Akrep 25. bölüm fragman izle - Akrep 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.