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Bozkır Aslanı Celaleddin 2. Bölüm Fragmanı – 28 Mayıs 2021 Cuma

Okurlarımızın merakını uyandıran Bozkır Aslanı Celaleddin 2. Bölüm Fragmanı – 28 Mayıs 2021 Cuma haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 27 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:37
Bozkır Aslanı Celaleddin 2. Bölüm Fragmanı – 28 Mayıs 2021 Cuma
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Bozkır Aslanı Celaleddin 2.bölüm fragmanı ile Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. ATV ekranlarının yeni dizisi ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Türk Özbek ortak yapımı olara hazırlanan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin oyuncu kadrosunda da Türk ve Kazak oyuncular yer alıyor.

Bozkır Aslanı Celaleddin 2.bölüm fragmanı izle ile heyecan 28 Mayıs Cuma günü devam edecek. Bozkır Aslanı Celaleddin 2.bölümü 28 Mayıs Cuma günü saat 20:00’de ATV’den yayınlanacak. Bozkır Aslanı Celaleddin 2.bölüm fragmanı hd kalitede içeriğimizden izleyebilirsiniz.

Bozkır Aslanı Celaleddin 2.bölüm fragmanı

Bozkır Aslanı Celaleddin 2.bölüm canlı yayın 21 Mayıs 2021 Cuma günü ATV ekranlarında olacak. Her Cuma saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Bozkır Aslanı Celaleddin 2. bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 2.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Bozkır Aslanı Celaleddin bu hafta yayınlanacak mı, Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. ATV yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Bozkır Aslanı Celaleddin Cuma günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm özet

Celaleddin ilk bölümde Cengiz Han’ın karargahına gider. Harzemşah ülkesinin güçlü başkenti Gürgenç siyasi çekişmelerle uğraşmaktadır. Sultan Alaeddin Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazlar nedeniyle rahatsızdır. Bu nedenle başkentte huzursuzluk vardır.

Bu sırada aslan avcısı olarak nam salan Celaleddin için evlilik zamanı gelir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Moğol Devleti Harzemşah Devleti’nin en büyük düşmanı olarak görülür. Moğol Devleti’nin başında ise dönemin en büyük komutanı Cengiz Han vardır. Sultan Alaeddi Cengiz Han’a elçi gönderir ve düşmanlığı engellemek ister. Bu görev Timur Melik’e verilir ancak Celaleddin herkesten habersiz bir şekilde kafileye dahil olur. Bu durum Sultan Alaeddin’in tüm planlarını karıştırır. Cengiz Han’ın bey babasını katledip sir ettiği güzel Kutlu Bike’yi infaz etmesine engel olan Celaleddin Cengiz tarafından çok zor ve ölümcül bir sınava girer.

ATV Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Bozkır Aslanı Celaleddin konusu

Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek ifade ettiği hükümdar Celaleddin Harzemşah cesur ve onurlu bir savaşçıdır. Harzemşah’ın esfanevi hikayelerinin anlatılacağı Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi bu akşam ATV ekranlarından yayınlanacak.

İslam dünyasında devam eden büyük iç savaş ve kaos sürecine son verip, İslam alemini birleştirmek isteyen Harzemşah aynı zamanda dönemin en güçlü devleti Moğolları ilk kez yenen kişidir.

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin yapım ve proje tasarımın Mehmet Üstündağ üstlenirken dizinin genel yönetmen koltuğunda Metin Günay yer almaktadır. Ayrıca yönetmen olarak Kazak Nurgissa Almurat da dizinin yönetmenleri arasında yer alıyor.

Bozkır Aslanı Celaleddin oyuncu kadrosu

Türk- Özbek ortak yapımı olan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin başrollerinde Emre Kıvılcım ile Özbekistanlı Yulduz Radjova yer almaktadır. Dizide bu ikiliye Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi Türk ve Özbek oyuncular eşlik etmektedir.



Son Güncelleme: 27.05.2021 11:37
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