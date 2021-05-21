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Bozkır Aslanı Celaleddin 1. bölüm tek parça izle - Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm ATV canlı izle

Sıcak gündemde yer tutan Bozkır Aslanı Celaleddin 1. bölüm tek parça izle - Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm ATV canlı izle ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 21 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 19:30
Bozkır Aslanı Celaleddin 1. bölüm tek parça izle - Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm ATV canlı izle
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ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Aslanı Celaleddin 21 Mayıs 2021 Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonun en iddialı ve merak edilen yapımları arasında yer alan Bozkır Aslanı Celaleddin 21 Mayıs Cuma günü saat 20:00’de 1. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Celaleddin Harzemşah’ın hayatının anlatılacağı Bozkır Aslanı Celaleddin her hafta Cuma günü full HD, kesintisiz olarak ATV ekranlarında canlı izle olarak yayınlanacak.

Bozkır Aslanı Celaleddin ilk bölüm

Celaleddin ilk bölümde Cengiz Han’ın karargahına gider. Harzemşah ülkesinin güçlü başkenti Gürgenç siyasi çekişmelerle uğraşmaktadır. Sultan Alaeddin Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazlar nedeniyle rahatsızdır. Bu nedenle başkentte huzursuzluk vardır.

Bu sırada aslan avcısı olarak nam salan Celaleddin için evlilik zamanı gelir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Moğol Devleti Harzemşah Devleti’nin en büyük düşmanı olarak görülür. Moğol Devleti’nin başında ise dönemin en büyük komutanı Cengiz Han vardır. Sultan Alaeddi Cengiz Han’a elçi gönderir ve düşmanlığı engellemek ister. Bu görev Timur Melik’e verilir ancak Celaleddin herkesten habersiz bir şekilde kafileye dahil olur. Bu durum Sultan Alaeddin’in tüm planlarını karıştırır. Cengiz Han’ın bey babasını katledip sir ettiği güzel Kutlu Bike’yi infaz etmesine engel olan Celaleddin Cengiz tarafından çok zor ve ölümcül bir sınava girer.

Bozkır Aslanı Celaleddin konusu

Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek ifade ettiği hükümdar Celaleddin Harzemşah cesur ve onurlu bir savaşçıdır. Harzemşah’ın esfanevi hikayelerinin anlatılacağı Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi bu akşam ATV ekranlarından yayınlanacak.

İslam dünyasında devam eden büyük iç savaş ve kaos sürecine son verip, İslam alemini birleştirmek isteyen Harzemşah aynı zamanda dönemin en güçlü devleti Moğolları ilk kez yenen kişidir.

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin yapım ve proje tasarımın Mehmet Üstündağ üstlenirken dizinin genel yönetmen koltuğunda Metin Günay yer almaktadır. Ayrıca yönetmen olarak Kazak Nurgissa Almurat da dizinin yönetmenleri arasında yer alıyor.

Bozkır Aslanı Celaleddin ilk bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Bozkır Aslanı Celaleddin oyuncu kadrosu

Türk- Özbek ortak yapımı olan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin başrollerinde Emre Kıvılcım ile Özbekistanlı Yulduz Radjova yer almaktadır. Dizide bu ikiliye Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi Türk ve Özbek oyuncular eşlik etmektedir.

Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi ilk bölümüyle 21 Mayıs Cuma akşamı ATV ekranlarından yayınlanacak. Dizi her hafta Cuma akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

Bozkır Aslanı Celaleddin ilk bölümüyle 21 Mayıs 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de ATV’de.



Son Güncelleme: 21.05.2021 19:30
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