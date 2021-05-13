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Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi yayın tarihi açıklandı

Bozdağ Film,ATV için gene iddialı bir yapımla geliyor. ATV ekranlarında yayınlanacak Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yayın tarihi açıklandı. Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman yayınlanacak? Bu haberimizde Bozkır Arslanı Celaleddin dizisiyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yayın tarihi ve detayları...

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:18
Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi yayın tarihi açıklandı
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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Atv ekranlarına 21 Mayıs Cuma günü gelecek. Celaleddin Harzemşah’ın hikayesi konu edilecek.

Bozkır Arslanı Celaleddin

Dizinin yapımcılığını Bozdağ Film üstlendi. Genel yönetmenliğini Metin Günay ,yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat yapacak.Celaleddin Harzemşah’ı Emre Kıvılcım canlandıracak.

Kutlu Bike rolünü Yulduz Radjabova canlandıracak. Cengiz Han karakterini ise Johavir Zakkrov üstlenecek.  Ayrıca Gülenay Kalkan,Cemal Hünal,Sezgin Erdemir ve Kaan Yakçın gibi isimlerde dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Dizi ,sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Celaleddin Harzemşah kimdir?

Celaleddin Harzemşah, Harzemşah devletinin sultanı Aleddin Muhammed’in büyük şehzadesidir. Moğol hükümdarı olan Cengiz Han’ın huzuruna girerek devletini kurtartmaya çalışır. Fakat, Cengiz Han’ın ülkesini ele geçirmeye çalıştığını anlar.Cengiz Han’a bu süreden sonra meydan okur. Kutlu Bike ile birlikte kendisini büyük bir mücadelenin içerisinde bulur.

Türk tarihinin kahraman komutanları arasında yer alır.


Son Güncelleme: 13.05.2021 13:18
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Bozkır Arslanı Celaleddin DizisiCelaleddin HarzemşahATV
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