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Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike gerçekte kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi tüm heyecanıyla devam ederken dizinin oyuncuları merak ediliyor. Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi karakterlerinden Kutlubike gerçekte kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:07
Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike gerçekte kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında, evli mi?
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Türkiye ile Özbekistan ortak yapımı olarak dikkat çeken ve yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen bozkır aslani celalettin dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Bizi büyük bir heyecanla devam ederken oyuncu kadrosundaki isimler merak ediliyor. İlk önce Özbekistan ekranlarında yayınlanan dizi 21 Mayıs Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanarak ilk kez Türkiye’deki izleyicinin karşısına çıktı. Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi tüm heyecanıyla devam ederken dizinin oyuncuları merak ediliyor. Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi karakterlerinden Kutlubike gerçekte kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

İlk önce Özbekistan’da yayınlandıktan sonra burada beğenildikten sonra 21 Mayıs 2021 cuma günü ülkemizde de yayınlanmaya başlayan bu dizinin ana karakterleri merak ediyor. Özellikle Kutlubike karakteri en çok merak edilen karakterlerin başında gelmektedir.

Yulduz Radjabova Kutlubike Karakteri

Kutlubike karakterine hayat veren oyuncu Özbek yıldız Yulduz Radjabova olmaktadır. Başarılı bir performans ortaya koyan oyuncunun iyi bir performans ortaya koymasından dolayı oyunculuğu dikkat çekiyor. Kendisinin kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, daha önce hangi dizilerde oynadı, ilk kez hangi dizi ile kameralar karşısına geçtiği, sosyal medya hesapları, gerçekte kim olduğu merak ediliyor.

Yulduz Radjabova Kimdir?

Kendisi 34 yaşındadır. Dizide başrol oyuncusu olarak dikkat çekmektedir. 1987 senesinde Özbekistan’da dünyaya gözlerini açmıştır. Taşkent devlet sanat enstitüsünde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk kez 2013 yılında bir sinema filmi ile kamera karşısına geçmiştir. Ülkemizde de 2016 yılında virüs adlı bir sinema filminde oynamıştır. Buradaki performansından dolayı dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, sonrasında kendi ülkesinde bazı sinema ve dizilerde boy göstererek başarılı bir performans ortaya koymuştur.

Yulduz Radjabova Rol Aldığı Yapımlar

Başarılı oyuncu şimdiye kadar birçok dizide ve filmde boy gösterdi. Yapmış olduğu performans ve göstermiş olduğu başarılı oyunculuktan dolayı dizilerden ve filmlerden sürekli olarak teklif almaktadır. Şimdiye kadar bazı dizi ve filmlerde başrol oyuncusu olarak görev yaptı. Yapmış olduğu başarılı performans dolayısıyla bu dizide büyük bir çıkış yakaladı. İlerleyen zamanlarda daha büyük projelerde rol alması bekleniyor.

Başarılı oyuncu sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Sosyal medyadaki takipçileri onu çok sevmektedir. Sosyal medya üzerinde birçok Türk takipçisi vardır. Resmi Instagram hesabından sürekli paylaşım yapmaktadır. Şimdiye kadar 126 tane gönderi paylaştı. Kendisinin 785.000 kadar büyük bir takipçi kitlesi vardır. Paylaştığın fotoğraflar kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmaktadır.

Yulduz Radjabova Evli mi?

Şimdiye kadar yaptığımız araştırmalar neticesinde başarılı oyuncunun sevgilisi olup olmadığını bulamadık. Özel hayatıyla gündeme gelmek istemiyor. Şimdiye kadar hiç evlenmedim. Oyunculuğuyla gündeme gelmek istiyor. Dizi ile ve kendisi ile alakalı merak ettiğiniz veya düşündüğünüz şeyler varsa aşağıdaki yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
Yulduz RadjabovaBozkır Arslanı CelaleddinKutlubike
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