Böyle İyiyiz dizisinin konusu nedir, oyuncuları nelerdir?

Dijital platform Netflix, 20 Ağustos itibariyle Böyle İyiyiz dizisi, birçok yapımcı tarafından sıklıkla ekranlara taşınan konulardan birisi olan aile ilişkisine daha dramatik bir gözle bakıyor. Dizi severler ise Böyle İyiyiz dizisinin konusunu ve oyuncularını öğrenmek üzere intenet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki Böyle İyiyiz dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Böyle İyiyiz Dizisinin Konusu Nedir?

Evliliğin mutluluğu getirip getirmediği konusunun kişiden kişiye değişeceği düşüncesi sebebiyle evliliğe farklı bir açıdan bakan Julia, kariyeri ve aile hayatı arasında hayatını sürdürmektedir. Kocası Ruy ile eski heyecanını kaybettiğini düşünen Julia, bu durumu görsellerle beraber çevresindeki insanlara kanıtlamaya çalışıyor.

Böyle İyiyiz Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Dizide yer alan karakterler ise şu şekilde:

- Mercedes Henández

- Pierre Louis

- Flavio Medina

- Lucía Uribe

https://youtu.be/SgsidTK0N3k