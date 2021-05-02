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Boşver Arkadaş filminin konusu nedir, Boşver Arkadaş nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Yeşilçam’ın efsane filmleri arasında yer alan Boşver Arkadaş filmi yeniden gündeme geldi. İzleyiciler Boşver Arkadaş filmi konusu nedir, Boşver Arkadaş filmi nerede çekildi, Boşver Arkadaş filmi oyuncularını merak ediyor.

02 Mayıs 2021 Pazar 19:14
Boşver Arkadaş filminin konusu nedir, Boşver Arkadaş nerede çekildi, oyuncuları kimler?
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Yeşilçam’ın efsane filmleri arasında bulunan ve her dönem sevilerek izlenen filmlerin başında gelen Boşver Arkadaş filmi yeniden gündeme geliyor. Boşver Arkadaş filmi bugün Star TV ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler Boşver Arkadaş filmi konusu nedir, Boşver Arkadaş filmi nerede çekildi, Boşver Arkadaş filminin oyuncularını merak ediyor.

Boşver Arkadaş filminin başrollerinde Tarık akan ve Selma Güneri bulunmaktadır. Boşver Arkadaş filmi 1009 74 senesinde çekildi. Boşver Arkadaş filmi Bursa’da ve İstanbul’da çekildi. Çekim yerlerine bakacak olursak Bursa’da Uludağ’da ve İstanbul’da Beyoğlu, Bakırköy, Taksim ve Yeşilköy civarlarında çekimleri tamamlandı. Yeşilçam’ın efsane filmi bugün Star TV ekranlarından yayınlanarak izleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Bu açıdan nostalji hayranlarının bu filmi kaçırmaması gerekiyor.




Son Güncelleme: 02.05.2021 19:14
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Anahtar Kelimeler:
Boşver ArkadaşTarık Akan
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