Boşu Bir Yerde filmi konusu ne, nerede çekildi? Boşu Bir Yerde filmi konusu ve oyuncuları

İstanbul’un kenar mahallelerinde üç arkadaşın aynı evi paylaştığı filmde kira borçlarını ödemek için işe giren arkadaşların hikayesini anlatıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak Türk sineması, komedi ve macera türündedir. 23.45 ‘te başlayacak olan filmin yönetmenliğini Kemal Uzun üstlen

Film nerede çekildi?

İstanbul’un Kanlıca ilçesinde çekilen film çeşitli yerlerinde de çekimler yapılmıştır.

Boşu Bir Yerde film oyuncuları

Ünal Yeter

Ferit Kaya

Zeynep Kankonde





Beren Gökyıldız



