Boşu Bir Yerde filmi konusu ne, nerede çekildi? Boşu Bir Yerde filmi konusu ve oyuncuları

İstanbul’un kenar mahallelerinde üç arkadaşın aynı evi paylaştığı filmde kira borçlarını ödemek için işe giren arkadaşların hikayesini anlatıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak Türk sineması, komedi ve macera türündedir. 23.45 ‘te başlayacak olan filmin yönetmenliğini Kemal Uzun üstlen
Film nerede çekildi?
İstanbul’un Kanlıca ilçesinde çekilen film çeşitli yerlerinde de çekimler yapılmıştır.
Boşu Bir Yerde film oyuncuları
Ünal Yeter
Ferit Kaya
Zeynep Kankonde
Beren Gökyıldız
Son Güncelleme: 28.02.2021 17:39