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Boşu Bir Yerde filmi konusu ne, nerede çekildi? Boşu Bir Yerde filmi konusu ve oyuncuları

Bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak ‘Boşu Bir Yerde’ filmi izleyicisi ile buluşacak. 2016 yılında yayınlanan film güçlü kadrosu ile karşımıza çıkacak. Boşu Bir Yerde filmi konusunu merak eden film severler araştırmaya koyuldu. İşte Boşu Bir Yerde filmi konusu ve oyuncuları

28 Şubat 2021 Pazar 17:39
Boşu Bir Yerde filmi konusu ne, nerede çekildi? Boşu Bir Yerde filmi konusu ve oyuncuları
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İstanbul’un kenar mahallelerinde üç arkadaşın aynı evi paylaştığı filmde kira borçlarını ödemek için işe giren arkadaşların hikayesini anlatıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak Türk sineması, komedi ve macera türündedir. 23.45 ‘te başlayacak olan filmin yönetmenliğini Kemal Uzun üstlen

Film nerede çekildi?

İstanbul’un Kanlıca ilçesinde çekilen film çeşitli yerlerinde de çekimler yapılmıştır.

Boşu Bir Yerde film oyuncuları

Ünal Yeter

Ferit Kaya

Barış Küçükgüler

Zeynep Kankonde

Beren Gökyıldız

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 17:39
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Boşu Bir YerdeFilmKanal DOyuncu
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