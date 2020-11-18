Bosch reklam filmindeki oyuncu Merve kimdir?

Bosch’un son reklam filmindeki kadın oyuncu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Reklamda Merve karakterine hayat veren oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dur.

Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Bosch’un reklam filminde i-DOS modelinin deterjan miktarını kendin kendine ayarlayabilmesiyle ilgili olmaktadır. Reklam filminde, evde çamaşırları makineye atmak zorunda olan erkek, dışarıdaki eşinden yardım isteyecektir. Eşi ise deterjanın kendi kendine ayarlandığını belirtir ve modelin en önemli özelliğine vurgu yapılır.

29 Ekim 1989 tarihinde Berlin’de dünyaya gelen Tuğutlu, Miss Turkey 2008 birincisidir. 5 yıl müzik ve keman dersleri alan Tuğutlu, model ajansında çalışmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Alman dili ve edebiyatı öğrencisi olan Tuğutlu iyi derecede Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.