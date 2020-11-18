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Bosch reklam filmindeki oyuncu Merve kimdir?

Bosch'un reklam filminde rol alan kadın oyuncu Merve araştırılmaya başlandı. İşte Leyla Lydia Tuğutlu hakkında merak edilenler.

18 Kasım 2020 Çarşamba 15:03
Bosch reklam filmindeki oyuncu Merve kimdir?
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Bosch’un son reklam filmindeki kadın oyuncu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Reklamda Merve karakterine hayat veren oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dur.


Bosch’un reklam filminde i-DOS modelinin deterjan miktarını kendin kendine ayarlayabilmesiyle ilgili olmaktadır. Reklam filminde, evde çamaşırları makineye atmak zorunda olan erkek, dışarıdaki eşinden yardım isteyecektir. Eşi ise deterjanın kendi kendine ayarlandığını belirtir ve modelin en önemli özelliğine vurgu yapılır.

Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

29 Ekim 1989 tarihinde Berlin’de dünyaya gelen Tuğutlu, Miss Turkey 2008 birincisidir. 5 yıl müzik ve keman dersleri alan Tuğutlu, model ajansında çalışmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Alman dili ve edebiyatı öğrencisi olan Tuğutlu iyi derecede Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.  



Son Güncelleme: 18.11.2020 15:03
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Anahtar Kelimeler:
Leyla Lydia TuğutluBosch Reklam Filmi
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