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Börü ne demek, anlamı nedir? Börü filmi nerede çekildi? Börü konusu ve oyuncuları

15 Temmuz’da yaşanan olayları konu edinen yapımlardan birisi olan Börü filminin anlamı nedir? Film nerede çekildi? soruları insanların internette araştırdığı konulardan bir tanesi. İşte Börü filminin konusu ve oyuncuları…

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:41
Börü ne demek, anlamı nedir? Börü filmi nerede çekildi? Börü konusu ve oyuncuları
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15 Temmuz’u anlatan yapımlardan birisi olan Börü filmi, şu sıralardan milyonlarca insanın merak konusu oldu. Filmin yönetmenlik koltuğunda daha önce Panzehir, Dağ ve Dağ 2 gibi oldukça beğenilen filmleri yöneten Alper Çağlar oturacak. Çağlar aynı zamanda filmin yapımcılık ve senaristlik görevini de üstlenecek. İnsanlar ise Börü’nün anlamı nedir? Film nerede çekildi? Filmin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? gibi birçok sorunun cevabını merak ediyor.

Börü Filmi Hakkında Ön Plana Çıkanlar

Polis Özel Harekat bölümü içerisinde yer alan bir tim olan Börü, birçok tehlikeli operasyona gönderilen bir ekiptir. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin engellenmesinde kilit role sahip olan Börü, büyük tehlikeler ile karşılaşıyor.Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın bombalanması ile harekete geçen korkusuz ekip, bir yanda halka saldıran kişiler ile bir yandan da ülke yönetimine sızan unsurlar ile mücadele ediyor.

Film Nerede Çekildi? Oyuncular Kimler?

Börü filminin çekimleri 11 hafta boyunca İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirildi. Oyuncu kadrosunu ise Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Murat Arkın, Can Nergis, Zafer Algöz, Özge Gürel ve Mesut Akusta oluşturdu.

Börü’nün Anlamı Nedir?

Börü eski Türkçe’de kurt, yiğit, cesur, korkusuz, bahadır gibi çeşitli anlamlarla ile ilişkilendirildi.

 


Son Güncelleme: 15.07.2021 13:41
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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzBörü Filmi
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