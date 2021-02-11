Börü filmi oyuncuları ve konusu

2018 yılında vizyona giren Börü filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. 15 Temmuz darbe girişimini konu edinen filmin yönetmenliğini Can Emre ve Cem Özüduru üstlenmişti.

Börü oyuncuları

Börü filmi konusu

Filmin başrollerinde Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Can Nergis, Ahmet Pınar, Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.

Polis Özel Harekat’ın en seçkin ekibi bir araya getirilir. Vatan aşkı ile görevlerinin hakkını veren bu timin yapamadığı görev yoktur. Bu özel tim ülkesi için sonuna kadar savaşan ve düşmanlara karşı canlarına ortaya koyan kişilerden oluşmaktadır. Ekip bu sefer Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zorlu düşmanına karşı toplanır. 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandığında ekip, hainlere karşı canları pahasına savaşa girer.