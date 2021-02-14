Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu

Kemal karakteri tanıtım filminde şu seslendirmeyi yaptı: “Biz eskiden bir aileydik, mermi yağmurunda güldük, dostlar ölürken ağladık, yan yana gömüldük hepimiz kardeştik, aşık olduk kaybettik gene de sevdik çirkin olsak bile; sonra salgınlar devrimler ve savaşlar geldi dünyanın çivisi çıktı. Eskiden çeyrek asır önce biz bir aileydik ama artık celladız”