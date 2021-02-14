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Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu

Börü dizisi ilk bölümüyle 28 Şubat 2018'de ekranlara gelmişti. Dizi, polisiye ve dram türündedir. Murat Arkın da dizide rol almıştı. Ünlü yönetmen Alper Çağlar, yeni projesi Börü 2039'u duyurdu. Yeni projede Murat Arkın'ın da olacağı bilinmektedir.

14 Şubat 2021 Pazar 22:07
Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu
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Börü 2039 dizisi Haziran ayında Blue TV ekranlarında yerini alacak. Dizinin yapımcı yönetmeni ve senaristi Alper Çağlar olacaktır. Murat Arkın da oyuncular arasında yerini alacaktır. Dizinin çekimlerine Mart ayında başlanacağı düşünülüyor.  

Dizi, 6 bölüm olarak Star TV ekranlarında yayınlanmıştı. Murat Arkın, daha önce Börü Dağ 2 projesinde yer almıştı. Dizi, teknolojinin ilerlemesiyle değişen savaşları ve dünya düzenini anlatmaktadır. 18 yıl sonraki dönemden bahsedilmektedir.  

Kemal karakteri tanıtım filminde şu seslendirmeyi yaptı: “Biz eskiden bir aileydik, mermi yağmurunda güldük, dostlar ölürken ağladık, yan yana gömüldük hepimiz kardeştik, aşık olduk kaybettik gene de sevdik çirkin olsak bile; sonra salgınlar devrimler ve savaşlar geldi dünyanın çivisi çıktı. Eskiden çeyrek asır önce biz bir aileydik ama artık celladız” 

Murat Arkın kimdir?

 

Cüneyt Arkın’ın oğludur. 4 Mayısıs 1975 İstanbul doğumludur. Koç Üniversitesi Mühendislik Bölümü mezunudur. İngiltere’de yazılım eğitimi almıştır. Evlidir ve 3 çocuğu vardır. 2005 senesinde Deniz Cüreklibatır ile yollarını birleştirmiştir. Arkın, Arif ve 216 ve Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmlerinde rol almıştır. 176 boyundadır.  



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:07
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Anahtar Kelimeler:
BÖRÜMurat Arkın
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