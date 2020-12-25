İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Bonkis konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Okurlarımız tarafından merak edilen Bonkis konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 25 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 03:28
Bonkis konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Takip Et:

Online dizi film platformu Blu TV üzerinden yayınlanacak olan Bonkis dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyordu. 2021 yılında yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Burak Sevinç ve Vildan Atasever yer alırken ikiliye Cem Emüler, Serhat Parıl, Lale Mansur gibi isimler eşlik edecek.

Bonkis dizisinin çekimleri Kasım ayında İstanbul’da başlayacak. Dizide Burak Sevinç’e Vildan Atasever eşlik edecek. Dizide yer alacak tüm oyuncular şu şekilde;

  • Burak Sevinç
  • Vildan Atasever
  • Lale Mansur
  • Cem Emüler
  • Serhat Parıl
  • Sedat Mert
  • Nihan Aker
  • Sergen Deveci
  • Mehmet Can Mincinözlü
  • Öykü Naz Altay
  • Atakan Yılmaz

Bonkis oyuncuları

Burak Sevinç

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Zonguldaklı olan yakışıklı oyuncu İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları eğitimi aldıktan sonra ilk olarak Babam adlı diziyle kamera karşısına geçti. Sevinç daha sonra Söz adlı dizide yer aldı ve adını büyük kitlelere duyurdu. Yakışıklı oyuncu son olarak Kırmızı Oda dizisinde yer almıştı.

Vildan Atasever

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Vildan Atasever Bonkis dizisiyle setlere dönecek. 1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu aslen Erzurum kökenlidir. Atasever kariyerine radyo spikeri olarak başlamış ve Best FM’de adını duyurmuştur. Güzel oyuncu ilk olarak Kurtlar Vadisi dizisinde yer almış ve ardından Yaz’ın Öyküsü, Kadın İsterse, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda yer almıştır. Güzel oyuncu 162 cm boyunda ve 49 kilodur.



Son Güncelleme: 25.12.2020 03:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziBonkis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukluk dizisinin final bölümünden ilk fragman yayınlandı
Çocukluk dizisinin final bölümünden ilk fragman yayınlandı
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak

Popüler Haberler

Bonkis konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada yavru kedi görmek, rüyada kara kedi görmek, rüyada beyaz kedi görmek nedir? Rüyada kedi tırmalaması tabiri
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürmek, rüyada siyah yılan görmek ne anlama geliyor?
Rüyada saç boyatmak ne anlama gelir? Rüyada saç boyamanın tabiri
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
Grip aşısı etkisi ne kadar sürer, ne kadar süre korur? Grip aşısı etkili mi?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 25 Aralık 2020 Cuma
Seksenler dizisinde Gülden karakterine Ayşe Tolga hayat veriyor
Rüyada para almak ne anlama gelir? Rüyada para almanın tabiri
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 25 Aralık 2020 Cuma canlı maç yayın saatleri
AÖF online internet sınavında kopya nasıl engellenecek?
İBB 4000 TL Maaşla memur alımı yapacak! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin personel alım kadroları ve şartları
TOKİ İstanbul semtlere göre kura çekiliş tarihleri
Tüm ihtiyaç, konut, taşıt kredi ürünlerine uygulanan faiz oranları düşecek
Esnaf kredisi nedir? Esnaf kredisi nasıl çekilir, hangi evraklar gereklidir?
Altın ne kadar oldu? 25 Aralık 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 25 Aralık 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Doya doya Kemal Doğulu neden yok, bıraktı mı? Kemal Doğulu yeni programı Büyük Değişim ne zaman başlayacak?
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 25 Aralık 2020 Cuma
BluTV 2021 yılbaşı programında neler var?
Kırmızı Oda'ya bu haftaki konuk oyuncuları kim olacak?
2021 EKPSS memur alımı ne zaman yapılacak, kaç memur alımı yapılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.