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Bonkis dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Bonkis karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Türkiye basınında yankı uyandıran Bonkis dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Bonkis karakterleri ve oyuncuların kariyerleri hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 03:40
Bonkis dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Bonkis karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
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Online dizi film platformu Blu TV üzerinden yayınlanacak olan Bonkis dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyordu. 2021 yılında yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Burak Sevinç ve Vildan Atasever yer alırken ikiliye Cem Emüler, Serhat Parıl, Lale Mansur gibi isimler eşlik edecek.

Bonkis dizisinin çekimleri Kasım ayında İstanbul’da başlayacak. Dizide Burak Sevinç’e Vildan Atasever eşlik edecek. Dizide yer alacak tüm oyuncular şu şekilde;

  • Burak Sevinç
  • Vildan Atasever
  • Lale Mansur
  • Cem Emüler
  • Serhat Parıl
  • Sedat Mert
  • Nihan Aker
  • Sergen Deveci
  • Mehmet Can Mincinözlü
  • Öykü Naz Altay
  • Atakan Yılmaz

Bonkis oyuncuları

Burak Sevinç

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Zonguldaklı olan yakışıklı oyuncu İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları eğitimi aldıktan sonra ilk olarak Babam adlı diziyle kamera karşısına geçti. Sevinç daha sonra Söz adlı dizide yer aldı ve adını büyük kitlelere duyurdu. Yakışıklı oyuncu son olarak Kırmızı Oda dizisinde yer almıştı.

Vildan Atasever

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Vildan Atasever Bonkis dizisiyle setlere dönecek. 1981 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu aslen Erzurum kökenlidir. Atasever kariyerine radyo spikeri olarak başlamış ve Best FM’de adını duyurmuştur. Güzel oyuncu ilk olarak Kurtlar Vadisi dizisinde yer almış ve ardından Yaz’ın Öyküsü, Kadın İsterse, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda yer almıştır. Güzel oyuncu 162 cm boyunda ve 49 kilodur.


Son Güncelleme: 21.05.2021 03:40
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Anahtar Kelimeler:
DiziBonkis
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