Bonkis dizisi başrol oyuncusu Deniz Tezuysal kimdir?

Deniz Tezuysal kimdir?
Deniz Tezuysal oyuncu Öykü Karayel’in çocukluk arkadaşıdır. Mimar ve yazar olan Tezuysal’ın oyunculukla bağlantısı açtığı kafe sayesinde olmuştur. Deniz Tezuysal’ın hikayesini yakından takip eden arkadaşı Öykü Karayel bu hikâyenin bir dizi olmasını ister. Deniz Tezuysal yemek yapmayı çok sever ama dükkânı ve aşk hayatı kötüye gitmektedir. Bu trajikomik hikâyenin anlatılacağı Bonkis dizisinde Deniz Tezuysal başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son Güncelleme: 10.01.2021 14:46