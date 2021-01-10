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Bonkis dizisi başrol oyuncusu Deniz Tezuysal kimdir?

Blu TV’de 22 Ocak tarihinde izleyici karşısına çıkacak olan Bonkis dizisinin başrol oyuncusu Deniz Tezuysal merak konusu oldu. Deniz Tezuysal kimdir? sorusunun cevabı haberimizde yer almaktadır.

10 Ocak 2021 Pazar 14:46
Bonkis dizisi başrol oyuncusu Deniz Tezuysal kimdir?
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İlk oyunculuk deneyimini Blu TV’de yer alacak olan Bonkis dizisinde yapacak olan Deniz Tezuysal insanlar tarafında merak konusu oldu. Deniz Tezuysal kendi hayat hikayesinin anlatıldığı dizide başrol oyuncusu olarak ekranlara gelecektir.

Deniz Tezuysal kimdir?

Deniz Tezuysal oyuncu Öykü Karayel’in çocukluk arkadaşıdır. Mimar ve yazar olan Tezuysal’ın oyunculukla bağlantısı açtığı kafe sayesinde olmuştur. Deniz Tezuysal’ın hikayesini yakından takip eden arkadaşı Öykü Karayel bu hikâyenin bir dizi olmasını ister. Deniz Tezuysal yemek yapmayı çok sever ama dükkânı ve aşk hayatı kötüye gitmektedir. Bu trajikomik hikâyenin anlatılacağı Bonkis dizisinde Deniz Tezuysal başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkmaktadır.   



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:46
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Anahtar Kelimeler:
Deniz TezuysalBonkis
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