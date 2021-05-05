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Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Boğaç Aksoy hakkında bilgiler

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, kansere yakalandığını duyurdu. Boğaç Aksoy’un bu açıklamasından sonra izleyiciler, Boğaç Aksoy ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Aksoy’un hayatını merak eden izleyiciler bu konuda araştırmalar yapıyor. Biz de haberimizde Boğaç Aksoy’un hayatına dair bilgilere yer verdik...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:04
Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Boğaç Aksoy hakkında bilgiler
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Son olarak Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu haberi duyuran Aksoy, en kısa zamanda ayağa kalkmak için elinden geleni yapacağını duyurdu. Boğaç Aksoy’un bu açıklamasından sonra izleyiciler, Boğaç Aksoy ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İşte Boğaç Aksoy’un hayatı ile ilgili bilgiler...

Boğaç Aksoy hakkında bilgiler

30 Temmuz 1989 tarihinde hayata gözlerini açan Aksoy, İzmit’te dünyaya gelmiştir. Öğrenimini İstanbul’da alan başarılı oyuncu, Fenerbahçe Lisesi mezunudur. Üniversitesi eğitimini ise Haliç Üniversitesi’nde alan Aksoy, BESYO mezunudur. Liseden itibaren oyunculuğa merak salan Aksoy, aynı zamanda mankenlik de yapmaktadır. Birçok sporla da uğraşan Aksoy, Çılgın Dersane 3 filminde yer alarak adından söz ettirmiştir. Sonrasında ise Arka Sokaklar dizisinde yer alan başarılı oyuncu, bu dizideki performansıyla asıl çıkışını gerçekleştirmiştir.




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
Boğaç AksoyArka Sokaklar
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