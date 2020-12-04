BluTV’de haftasonu ücretsiz izlenebilecek içerikler listesi

Türkiye'nin en büyük yerli video platformu Blu TV, her ay yeni içerik ekleyerek izleyicilere benzersiz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. Bu popüler platform, bu hafta sonu pandemi önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı sürecinde hafta sonunu daha keyifli hale getirmek için harekete geçiyor. Blu TV'nin zengin içeriği 4 Aralık Cuma 21: 00'dan 6 Aralık Pazar 23: 59'a kadar herkese ücretsiz olarak sunulacak. Cuma gününden itibaren izleyiciler, e-posta adreslerini kullanarak Blu TV web sitesinden kodlar alabilecek ve belirli bir zamanda bu kodla Blu TV içeriğinin keyfini ücretsiz olarak çıkarabilecek.

Blu TV İçerikleri Bu Hafta Ücretsiz İzlenebilecek

BluTV içeriği arasında, bu hafta sonu ücretsiz olarak erişilebilecek birçok önemli yapım var. Elbette Blu TV’ye ait olan yapımlar daha çok ilgi çekecek gibi duruyor. Bu yapımlar arasında Masum, Alef, Saygı, Yarım Kalan Aşklar, Bozkır, Pavyon, Aynen Aynen, 7Yüz öne çıkmaktadır.

Platform aynı zamanda son dönemden sıra dışı yerli filmlere de ev sahipliği yapıyor. Son dönemde seyirciye sunduğu filmler arasında Sibel, İşe Yarar Bir Şey, Oray ve Köksüz gibi beğenilen yerel yapımlar yer aldı. Platformda, Kız Kardeşler, Ana Yurdu, Toz Bezi, Abluka, Tepenin Ardı, Kelebekler, Aidiyet, Saf, 13+ Cadı Üçlemesi gibi beğenilen yerel yapımlar da yer alıyor.

Öte yandan, Normal People, Euphoria ve Ramy gibi son zamanların en çok konuşulan dizilerinden üçü, platformun içerik seçiminde bulunuyor.