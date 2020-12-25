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BluTV yılbaşı özel programı yayın akışı

BluTV, yılbaşı gecesi hazırladığı birbirinden güzel programları seyirci ile buluşturmaya hazırlanıyor. Birçok dizi ve eğlence programının yer BluTV'de yılbaşı günü izleyenleri eğlenceli dakikalar bekliyor.

25 Aralık 2020 Cuma 19:01
BluTV yılbaşı özel programı yayın akışı
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BluTV, yılbaşı özel programlarını 31 Aralık 2020 tarihinde abonelerinin beğenisine sunacak. Pek çok içeriğin bir araya geleceği BluTV yılbaşı özel programlarında Ata Demirer Gazinosu, Aynen Aynen ve BOOm by İbrahim Selim yer  alacak.

Ata Demirer Gazinosu’nda ünlü komedyen yaptığı taklitler ve tiplemelerle izleyicileri yeni yıla girerken kahkahaya boğacak.

Başrollerinde Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bursin’in olduğu Aynen Aynen dizisinde izleyenlere yılbaşı akşamında eğlenceli dakikalar yaşatacak.

BluTV’nin bir başka yılbaşı özel programı da BOOM by İbrahim Selim, gündem konularını konuk ettiği ünlü isimlerle birlikte konuşarak seyirciye yılbaşı gecesinde komik anlar yaşatacak.

Yılbaşı özel programları 31 Aralık akşamı saat 20:00’de başlayacak.



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:01
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Anahtar Kelimeler:
BlutvAta DemirerNilperi şahinkayaKerem Bürsinİbrahim SelimAynen Aynen
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