BluTV yılbaşı özel programı yayın akışı

BluTV, yılbaşı özel programlarını 31 Aralık 2020 tarihinde abonelerinin beğenisine sunacak. Pek çok içeriğin bir araya geleceği BluTV yılbaşı özel programlarında Ata Demirer Gazinosu, Aynen Aynen ve BOOm by İbrahim Selim yer alacak.
Ata Demirer Gazinosu’nda ünlü komedyen yaptığı taklitler ve tiplemelerle izleyicileri yeni yıla girerken kahkahaya boğacak.
Başrollerinde Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bursin’in olduğu Aynen Aynen dizisinde izleyenlere yılbaşı akşamında eğlenceli dakikalar yaşatacak.
Yılbaşı özel programları 31 Aralık akşamı saat 20:00’de başlayacak.
Son Güncelleme: 25.12.2020 19:01