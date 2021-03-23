BluTV Yeşilçam dizisi yayın tarihi belli oldu

BluTV ekranlarında yayınlanacak olan Yeşilçam dizisi dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy’un bulunduğu BluTV dizisi Yeşilçam, çok yakında izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler Yeşilçam dizisinin yayın tarihini merak ediyor. Yeşilçam dizisi yayın tarihi belli oldu. Dizisinin afişi yayınlandı.
Dizinin ana karakteri olan Semih Ateş’in başından geçen olayları konu edinen Yeşilçam dizisinde, Semih Ateş elindeki her şeyi kaybedecek. Onun var olma mücadelesi izleyicileri mest edecek. BluTV ekranlarından yayınlanacak olan dizinin afişinde 22 Nisan Perşembe günü izleyiciyle buluşacağı bildirildi.
Son Güncelleme: 23.03.2021 14:43