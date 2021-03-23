İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

BluTV Yeşilçam dizisi yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Çağatay Ulusoy’un bulunduğu BluTV dizisi Yeşilçam, çok yakında izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler Yeşilçam dizisinin yayın tarihini merak ediyor. Yeşilçam dizisi yayın tarihi belli oldu.

23 Mart 2021 Salı 14:43
BluTV Yeşilçam dizisi yayın tarihi belli oldu
Takip Et:

BluTV ekranlarında yayınlanacak olan Yeşilçam dizisi dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy’un bulunduğu BluTV dizisi Yeşilçam, çok yakında izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler Yeşilçam dizisinin yayın tarihini merak ediyor. Yeşilçam dizisi yayın tarihi belli oldu. Dizisinin afişi yayınlandı.

ES Film tarafından yapımcılığı üstlenilen, Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Yeşilçam dizisinin senaryosunu Levent Cantek yazdı. Cantek’e Volkan Sümbül yardımcı oldu. Yeşilçam dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy bulunmaktadır.

Dizinin ana karakteri olan Semih Ateş’in başından geçen olayları konu edinen Yeşilçam dizisinde, Semih Ateş elindeki her şeyi kaybedecek. Onun var olma mücadelesi izleyicileri mest edecek. BluTV ekranlarından yayınlanacak olan dizinin afişinde 22 Nisan Perşembe günü izleyiciyle buluşacağı bildirildi.



Son Güncelleme: 23.03.2021 14:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YeşilçamBlutvçağatay Ulusoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doya Doya Moda All Star'ın yeni jürisi Umut eker kimdir?
Doya Doya Moda All Star'ın yeni jürisi Umut eker kimdir?
Müge Anlı Ferhan Tetik nerede, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?
Müge Anlı Ferhan Tetik nerede, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Exxen Leyla ile Mecnun dizisi ne zaman başlayacak?
Exxen Leyla ile Mecnun dizisi ne zaman başlayacak?
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezon oyuncuları kim olacak, eski oyuncular mı devam edecek?
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezon oyuncuları kim olacak, eski oyuncular mı devam edecek?
Masum 367. bölüm fragmanı ve 24 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Masum 367. bölüm fragmanı ve 24 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7

Popüler Haberler

BluTV Yeşilçam dizisi yayın tarihi belli oldu
Doya Doya Moda All Star'ın yeni jürisi Umut eker kimdir?
Reyting sonuçları 22 Mart 2021 Pazartesi! Survivor, Çukur, Maraşlı, Sefirin Kızı dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Pazartesi reytingleri
Müge Anlı Ferhan Tetik nerede, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Ziraat Mobil uygulaması açmıyor, neden girmiyor? Ziraat Bankası Mobile neden çalışmıyor?
Exxen Leyla ile Mecnun dizisi ne zaman başlayacak?
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezon oyuncuları kim olacak, eski oyuncular mı devam edecek?
iPhone 13 ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi için ilk iddia
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
İŞKUR aracılığı ile mesleğe giriş yapanların maaş ödemeleri ne kadardır? 2021
NFT Coinler hangileridir? En büyük NFT coin listeleri
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2021 Pazartesi Mart
Mektup nasıl yazılır, nasıl hazırlanır? Mektuf zarfı nasıl doldurulur?
Süt parası için nereye başvurulur? Süt parasını kimler alabilir? 2021
Kefilsiz kredi nasıl çekilir? Bankaların kefilsiz kredi limitleri
Bugün televizyonda hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2021 Agi hangi durumlarda verilmez?
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.