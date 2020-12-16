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BluTV Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak? Yeşilçam dizisi konusu ve oyuncuları

BluTV'de yayınlanacak Yeşilçam dizisinin merakla beklenen oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'ın ne zaman yayınlanacağını haberimizde araştıırdık.

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:51
BluTV Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak? Yeşilçam dizisi konusu ve oyuncuları
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EsFilm yapımcılığında BluTV’de yayınlamak üzere hazırlanan, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın bulunduğu Yeşilçam dizisi şimdiden merakla bekliyor.

Yeşilçam dizisi hangi tarihte başlayacak?

Levent Cantek’in kaleme aldığı ve Çağan Irmak’ın yönettiği Yeşilçam dizisi BluTV’de izleyenler ile buluşacak. 10 bölüm olacağı açıklanan dizinin, hangi tarihte başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeşilçam oyuncu kadrosunda kimler var?

Oyuncu kadrosunda birçok yıldız isme yer veren Yeşilçam dizisinin ilk başrol oyuncusu olarak Çağatay Ulusoy açıklanmıştı. Çağatay Ulusoy’a dizide Afra Saraçoğlu eşlik edecek. Dizide oynadığı rol gereği çok kez şarkı söyleyecek Selin Şekerci kadroya dahil oldu. Yapımda yer alacak diğer bir isim ise Ayça Sözeri olacak.



Son Güncelleme: 16.12.2020 22:51
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çağatay UlusoyAfra SaraçoğluBlutvYeşilçamSelin şekerciAyça Sözeri
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