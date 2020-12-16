BluTV Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak? Yeşilçam dizisi konusu ve oyuncuları

EsFilm yapımcılığında BluTV’de yayınlamak üzere hazırlanan, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın bulunduğu Yeşilçam dizisi şimdiden merakla bekliyor.

Yeşilçam dizisi hangi tarihte başlayacak?

Yeşilçam oyuncu kadrosunda kimler var?

Levent Cantek’in kaleme aldığı ve Çağan Irmak’ın yönettiği Yeşilçam dizisi BluTV’de izleyenler ile buluşacak. 10 bölüm olacağı açıklanan dizinin, hangi tarihte başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Oyuncu kadrosunda birçok yıldız isme yer veren Yeşilçam dizisinin ilk başrol oyuncusu olarak Çağatay Ulusoy açıklanmıştı. Çağatay Ulusoy’a dizide Afra Saraçoğlu eşlik edecek. Dizide oynadığı rol gereği çok kez şarkı söyleyecek Selin Şekerci kadroya dahil oldu. Yapımda yer alacak diğer bir isim ise Ayça Sözeri olacak.