İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

BluTV Yeşilcam dizisi ne zaman başlayacak?

Sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy' un yeni projesi belli oldu mu? BluTV' de yayınlanacak olan ilk dönem dizisi Yeşilçam' ın oyuncu kadrosu belli mi? Geçtiğimiz günlerde BluTV resmi hesabından yaptığı açıklamada başrolde Çağatay Ulusoy' un olacağını duyurdu.

12 Aralık 2020 Cumartesi 03:09
BluTV Yeşilcam dizisi ne zaman başlayacak?
Takip Et:

Yeşilçam dizisi ne zaman başlıyor?

Online platformlarda da kendini gösteren Çağatay Ulusoy, The Protector ve Mücadele Çıkmazı gibi dizilerde yer aldı. Geçen günlerde BluTV için hazırlanmakta olan Yeşilçam dizisinde başrol olacağı duyurulan Ulusoy, merakla bekleniyor.

Yeşilçam ne zaman çıkacak?

Dizinin kesin yayınlanma tarihi açıklanmamış olup BluTV resmi Twitter hesabından şu duyuruda bulundu :  “Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi #Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de.”

Çağatay Ulusoy’ un yeni rolü nedir?

Ulusoy’ un canlandıracağı karakter 1960 döneminden olacak. Beklenen dizisinin yönetmeni Çağan Irmak olacaktır. Yeşilçam, BluTV ‘ deki ilk dönem dizisi olacaktır. Ulusoy’ a, Afra Saraçoğlu’ nun rol arkadaşı olacağı söyleniyor. Yapım konusu ve oyuncu kadrosu hakkında açıklamalar beklenmektedir.

 

Yeşilçam dizisi ne zaman başlıyor?

Online platformlarda da kendini gösteren Çağatay Ulusoy, The Protector ve Mücadele Çıkmazı gibi dizilerde yer aldı. Geçen günlerde BluTV için hazırlanmakta olan Yeşilçam dizisinde başrol olacağı duyurulan Ulusoy, merakla bekleniyor.

Yeşilçam ne zaman çıkacak?

Dizinin kesin yayınlanma tarihi açıklanmamış olup BluTV resmi Twitter hesabından şu duyuruda bulundu :  “Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi #Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de.”

Çağatay Ulusoy’ un yeni rolü nedir?

Ulusoy’ un canlandıracağı karakter 1960 döneminden olacak. Beklenen dizisinin yönetmeni Çağan Irmak olacaktır. Yeşilçam, BluTV ‘ deki ilk dönem dizisi olacaktır. Ulusoy’ a, Afra Saraçoğlu’ nun rol arkadaşı olacağı söyleniyor. Yapım konusu ve oyuncu kadrosu hakkında açıklamalar beklenmektedir.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 03:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YeşilçamBlutvçağatay Ulusoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

Popüler Haberler

BluTV Yeşilcam dizisi ne zaman başlayacak?
Sgk şahıs ödemeleri hangi bankalara yapılıyor? Sgk şahıs ödemeleri nasıl alınır?
Bir Annenin Günahı neden yok? Fox TV Bir Annenin Günahı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Aydın'da bulunan Fen Liselerinin taban puanları 2021
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2020 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Aralık 2020
PTT kartı hesap numarası ve müşteri numarası nerede yazıyor?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 12 Aralık 2020 Cumartesi tarihli önemli gelişme
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2020
Benim Tatlı Yalanım Dizisinde Çalan Hadi İnşallah Olacak Olacak Şarkısı Sözleri
Kuzey Yıldızı Ömer kimdir? Gerçek adı ne? Özgün Karaman rol aldığı yapımlar
MasterChef Piliç Topkapı tarifi ve malzemeleri
Plakadan araç hasar kaydı nasıl öğrenilir? Araç hasar kaydı sorgulama işlemleri
Yurt dışındaki Türklere erken emeklilik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Allianz sigorta da 97. Yıl reklamı şarkıları kim söylüyor? Allianz sigorta 97. yıl reklamı şarkıları ve sözleri
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
Engellilere devletten 11 maddi yardım
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2020 acil destek kredisi veren bankalar
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2020 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.