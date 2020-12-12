BluTV Yeşilcam dizisi ne zaman başlayacak?

Yeşilçam dizisi ne zaman başlıyor?

Online platformlarda da kendini gösteren Çağatay Ulusoy, The Protector ve Mücadele Çıkmazı gibi dizilerde yer aldı. Geçen günlerde BluTV için hazırlanmakta olan Yeşilçam dizisinde başrol olacağı duyurulan Ulusoy, merakla bekleniyor.

Yeşilçam ne zaman çıkacak?

Dizinin kesin yayınlanma tarihi açıklanmamış olup BluTV resmi Twitter hesabından şu duyuruda bulundu : “Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi #Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de.”

Çağatay Ulusoy’ un yeni rolü nedir?

Yeşilçam dizisi ne zaman başlıyor?

Ulusoy’ un canlandıracağı karakter 1960 döneminden olacak. Beklenen dizisinin yönetmeni Çağan Irmak olacaktır. Yeşilçam, BluTV ‘ deki ilk dönem dizisi olacaktır. Ulusoy’ a, Afra Saraçoğlu’ nun rol arkadaşı olacağı söyleniyor. Yapım konusu ve oyuncu kadrosu hakkında açıklamalar beklenmektedir.

Online platformlarda da kendini gösteren Çağatay Ulusoy, The Protector ve Mücadele Çıkmazı gibi dizilerde yer aldı. Geçen günlerde BluTV için hazırlanmakta olan Yeşilçam dizisinde başrol olacağı duyurulan Ulusoy, merakla bekleniyor.

Yeşilçam ne zaman çıkacak?

Dizinin kesin yayınlanma tarihi açıklanmamış olup BluTV resmi Twitter hesabından şu duyuruda bulundu : “Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi #Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de.”

Çağatay Ulusoy’ un yeni rolü nedir?

Ulusoy’ un canlandıracağı karakter 1960 döneminden olacak. Beklenen dizisinin yönetmeni Çağan Irmak olacaktır. Yeşilçam, BluTV ‘ deki ilk dönem dizisi olacaktır. Ulusoy’ a, Afra Saraçoğlu’ nun rol arkadaşı olacağı söyleniyor. Yapım konusu ve oyuncu kadrosu hakkında açıklamalar beklenmektedir.