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BluTV Yeşilçam dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı

BluTv yeni projesiyle büyük ses getirdi. Yönetmenliğini üstlenen Çağan Irmak'ın projede yer almasıyla gözler yeni projeye döndü. Ne zaman yayınlanacak? Dizide ne anlatılıyor? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Tüm soruların yanıtı haberimizde..

28 Şubat 2021 Pazar 14:39
BluTV Yeşilçam dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
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Genç kitlenin daha çok tercih ettiği intenet üzerinden farklı içerikler sunan platformlar son yıllarda rövaştadır. Bu platformlardan bir tanesi BluTv kendi yapımlarını da yayınlamaktadır. Yeni proje olarak gündeme adını duyuran 'Yeşilçam' dönem dizisi olarak çekilecektir.

Dizi için tanıtım videolarını paylaşan BluTv, başrol oyuncularının hayran kitlesi tarafından dört gözle bekleniyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizi eski zamanda geçecek. Dizinin konusu merak edilirken yayınlanan sahnelerin oldukça heyecan verici olduğu gözlemleniyor. Dizinin Nisan ayında seyirci önünde ilk oynanışıyla buluşacak. Dizi hakkında şu açıklamalar yapılmıştır; ''Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…''

Başrol oyuncularının ardında da güçlü kadrosuyla şu isimler yer almaktadır; Selin Şekerci, Altan Erkekli, Bora Akkaş, Yetkin Dikinciler, Devrim Nas, Nilüfer Açıkalın, Onur Bilge ve Nurcan Şirin.



Son Güncelleme: 28.02.2021 14:39
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Anahtar Kelimeler:
Blutvçağanırmakçağatay UlusoyYeşilçamYerli Dizi
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