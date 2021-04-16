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BluTV ücretsiz nasıl izlenir? BluTV ücretsiz üyelik nasıl açılır? Blu TV neler ücretsiz izlenebiliyor?

Dijital yayın platformu olarak karşımıza çıkan Blu TV, hafta sonu yasaklarının olmasından kaynaklı herkese ücretsiz erişim hakkı sundu. Blu TV ücretsiz nasıl izlenir? Blu TV ücretsiz üyelik nasıl açılır? Blu TV neler ücretsiz izlenebiliyor? Blu TV hakkında merak edilenler haberimizde

16 Nisan 2021 Cuma 14:46
BluTV ücretsiz nasıl izlenir? BluTV ücretsiz üyelik nasıl açılır? Blu TV neler ücretsiz izlenebiliyor?
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Dijital yayın platformu olarak bir süredir hayatımızda yer alan Blu TV, hafta sonu yasaklarından kaynaklı sadece hafta sonuna özel herkese ücretsiz erişim kampanyası sundu.

Kampanyasında ‘herkese kapımız açık’ diyen Blu TV bu kampanyası ile birçok kişinin gönlünü fethederken insanlar diğer dijital yayın platformlarından da aynı kampanyayı bekliyor.

Blu TV platformunda 10.000 saatten fazla içeril yer alırken normal aylık üyelik ücretleri 19,90 TL  ödeyerek erişim hakkı sunan platform Cuma, Cumartesi ve Pazar  günleri herkese açık ücretsiz erişim sunmaktadır.

Blu TV ücetsiz üyelik nasıl açılıyor?

Hafta sonu ücretsiz erişim hakkı sunan Blu TV’ye kayıt olmak için herhangi bir hesabınız olması gerekmemektedir. İsim ve e-posta bilgisi ile ücretsiz erişim hakkından faydalanabilirsiniz.

Bu kapsamda BLU TV, özel bir kupon kodu yayınlamaktadır. Aşağıda belirtilen adımları takip ederseniz BLU TV ücretsiz erişim kampanyasından faydalanabilirsiniz.

1.adım: Blu TV ana sayfasına gidin ve üst kısımda bulunan ÜCRETSİZ İZLE butonuna tıklayın. BLU TV kayıt sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2.adım: Karşınıza çıkacak olan sayfada ad-soyad veya e-posta, parola girin ve daha sonra ‘kayıt ol’ tuşuna basın.

3.adım: Diğer sayfada ‘devam et’ düğmesine bastıktan sonra kupon kodu ile blutvizliyorum yazın ve ‘onayla’ tuşuna basın.

Blu TV’de neler ücretsiz izlenebiliyor?

  • Yerli, yabancı film ve diziler
  •  BluTV özel yapımları
  • S Sport kanalları
  • Canlı TV kanalları
  • Çocuk içerikleri

Bugün saat 09.00’dan itibaren başlayan ücretsiz kampanya Pazar günü 23,59’a kadar devam edecek. Blutvizliyorum kupon kodu ile giriş yapılmasının ardından giriş yapılabilecek. Fakat kodu kullanarak açılan hesaplar kullanıcıların abonelikleri iptal olacak.

 Netflix’in Türkiye’deki rakibi olan BLU TV ise üyelik ücretini 19,90 TL Apple uygulama içi ödeyenler ise 24,99 TL  ile üye oluşturabiliyor. BLU TV yıllık üyelik ücreti ise 118,80 TL (9,90/ay) karşılığında içeriklere erişme imkânı sunuyor.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 14:46
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