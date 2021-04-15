İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi! 15 Nisan tarihinden itibaren..
Son Dakika
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması...

BluTV tamamen ücretsiz mi olacak? Blu TV nasıl ücretsiz izlenebilecek?

BluTv ücretsiz nasıl izlenir, BluTv ücretsiz olarak kullanılıyor mu? BluTv tamamen ücretsiz oldu. Platformun ne kadar süre ücretsiz olacağı bilinmemesine rağmen kullanıcılar ücretsiz BluTv detaylarını merak etmeye başladı. İşte detaylar..

15 Nisan 2021 Perşembe 13:16
BluTV tamamen ücretsiz mi olacak? Blu TV nasıl ücretsiz izlenebilecek?
Takip Et:

BluTv tam olarak ücretsiz olarak kullanıma sunulacak. Evet yanlış duymadınız. Platformun ne kadar süre ücretsiz olacağı bilinmemesine rağmen kullanıcılar ücretsiz BluTv detaylarını merak etmeye başladı. İşte detaylar..

BluTv ne kadar süre tamamen ücretsiz?

BluTv ücretsiz olacak ancak platformun ücretsiz olarak kullanımı için bir süre verildi. BluTv 16 Nisan tarihinde ücretsizz bir şekilde kullanılabilecek. Ayrıca 17-18 Nisan tarihlerinde de ücretsiz olarak kullnıma sunulacak.

Peki böyle bir karar neden alındı? Korona virüs salgının artması ile pek çok kısıtlama sıklaştırıldı bu yüzden evde kalan vatandaşlar için böyle bir karar alınmış.

BluTv tamamen ücretsiz nasıl kullanılır?

BluTv'yi ücretsiz olarak kullanmak isteyen kişilerin yapması gereken sadece şifre kullanmak. BluTv yapmış olduğu açıklamada "blutvizliyorum" şifresini kullanara 16,17 ve 18 Nisan tarihlerinde kullanıcıların tüm içeriklere ücretsiz bir şekilde erişebileceğini duyurdu.

18 Nisan saat 00.00 itibari ise platform tekrar ücretli bir şekilde olacak. O yüzden dizi ve film izlemek için biraz hızlı davranmak gerekiyor. Bu kısa sürede beklenti yüksek haliyle. Daha önce de buna benzer kampayanlarla karşılaşmıştık.



Son Güncelleme: 15.04.2021 13:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Blutvücretsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mukabele saatleri; 15 Nisan 2021 Perşembe Mukabele hangi kanallarda var, saat kaçta yayınlanıyor?
Mukabele saatleri; 15 Nisan 2021 Perşembe Mukabele hangi kanallarda var, saat kaçta yayınlanıyor?
Sadakatsiz Haluk'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı mı?
Sadakatsiz Haluk'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı mı?
Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm vizyona ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm vizyona ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
Kağıt Ev ne zaman başlıyor? Kağıt Ev oyuncu kadrosu ve konusu
Kağıt Ev ne zaman başlıyor? Kağıt Ev oyuncu kadrosu ve konusu
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak hangi günler yayınlanıyor?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak hangi günler yayınlanıyor?
ATV canlı izle; Kuruluş Osman 54. Bölüm tek parça izle -14 Nisan Kuruluş Osman son bölüm
ATV canlı izle; Kuruluş Osman 54. Bölüm tek parça izle -14 Nisan Kuruluş Osman son bölüm

Popüler Haberler

BluTV tamamen ücretsiz mi olacak? Blu TV nasıl ücretsiz izlenebilecek?
Bugün kimin maçı var? TV 15 Nisan 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Rüyada et görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? et görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Emanet dizisine katılan Hilal Yıldız kimdir? Zuhal karakteri kimdir?
15 Nisan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan Ramazana özel bedava internet kampanyaları
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ; 15 Nisan 2021 Perşembe İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Şok Market 16 - 20 Nisan 2021 hafta sonu indirimli ürünler broşürü
Emanet dizisi İkbal karakterini kim canlandırıyor? Gülay Özdem biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
PUBG: New State fragmanı
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2021 Pet şişe toplayarak para kazanma
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Mukabele saatleri; 15 Nisan 2021 Perşembe Mukabele hangi kanallarda var, saat kaçta yayınlanıyor?
Açık lisesi diploma notu hesaplama nasıl yapılır? Açık lise kredi hesaplama 2021, açık öğretim kredi hesaplama, açık lise dersleri ve kredileri
Meme kanserinin nedenleri nelerdir? Göğüs kanserin belirtileri
Nafaka hesaplamaları nasıl yapılır? 2021 Kaç çeşit nafaka vardır?
Halk süt ibb nereden alınır? 2021 İBB Halk süt alma şartları
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.