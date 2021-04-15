BluTV tamamen ücretsiz mi olacak? Blu TV nasıl ücretsiz izlenebilecek?

BluTv tam olarak ücretsiz olarak kullanıma sunulacak. Evet yanlış duymadınız. Platformun ne kadar süre ücretsiz olacağı bilinmemesine rağmen kullanıcılar ücretsiz BluTv detaylarını merak etmeye başladı. İşte detaylar..

BluTv ne kadar süre tamamen ücretsiz?

BluTv ücretsiz olacak ancak platformun ücretsiz olarak kullanımı için bir süre verildi. BluTv 16 Nisan tarihinde ücretsizz bir şekilde kullanılabilecek. Ayrıca 17-18 Nisan tarihlerinde de ücretsiz olarak kullnıma sunulacak.

BluTv tamamen ücretsiz nasıl kullanılır?

Peki böyle bir karar neden alındı? Korona virüs salgının artması ile pek çok kısıtlama sıklaştırıldı bu yüzden evde kalan vatandaşlar için böyle bir karar alınmış.

BluTv'yi ücretsiz olarak kullanmak isteyen kişilerin yapması gereken sadece şifre kullanmak. BluTv yapmış olduğu açıklamada "blutvizliyorum" şifresini kullanara 16,17 ve 18 Nisan tarihlerinde kullanıcıların tüm içeriklere ücretsiz bir şekilde erişebileceğini duyurdu.

18 Nisan saat 00.00 itibari ise platform tekrar ücretli bir şekilde olacak. O yüzden dizi ve film izlemek için biraz hızlı davranmak gerekiyor. Bu kısa sürede beklenti yüksek haliyle. Daha önce de buna benzer kampayanlarla karşılaşmıştık.