BluTV Masal Şatosu: Peri Hırsızı dizisi ne zaman başlayacak? Masal Şatosu: Peri Hırsızı yayın tarihi

Sabırsızlıkla beklenennin başrollerinde Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Gülse Göçer, Ali Magnitou ve Berkan Hamedi gibi isimlerin yer alması da merakları arttırdı. Birçok yapımda adı duyulan Burak Kuka da bu dizinin yönetmenliğini üstlendi.ları büyük bir heyecanla izleyeceği dizinin yayınlanma tarihi de merak konusu oldu.

Masal Şatosu Peri Hırsızı dizisi BluTV ekranlarında bu cumadan itibaren izleyicileriyle buluşacak. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşmakta. Yayın tarihi belli olan dizi cumadan sonra herkesin beğenilerini toplamak üzere seyircilerle buluşacak.