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BluTV Masal Şatosu: Peri Hırsızı dizisi ne zaman başlayacak? Masal Şatosu: Peri Hırsızı yayın tarihi

Dijital platformlardan biri olan BluTV içerikleri ile üye sayısını gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor. yeni dizi ve filmlerinin gündemde olması üzerine gözler Masal Şatosu Peri Hırsızı dizisine çevrildi. Çocukların sabırsızlıkla beklediği dizi ne zaman yayınlanacak? Dizi hakkında merak edilenler haberimizde

04 Mayıs 2021 Salı 00:31
BluTV Masal Şatosu: Peri Hırsızı dizisi ne zaman başlayacak? Masal Şatosu: Peri Hırsızı yayın tarihi
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Sabırsızlıkla beklenen dizinin başrollerinde Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Gülse Göçer, Ali Magnitou ve Berkan Hamedi gibi isimlerin yer alması da merakları arttırdı. Birçok yapımda adı duyulan Burak Kuka da bu dizinin yönetmenliğini üstlendi. Çocukları büyük bir heyecanla izleyeceği dizinin yayınlanma tarihi de merak konusu oldu.

Masal Şatosu Peri Hırsızı dizisi BluTV ekranlarında bu cumadan itibaren izleyicileriyle buluşacak. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşmakta. Yayın tarihi belli olan dizi cumadan sonra herkesin beğenilerini toplamak üzere seyircilerle buluşacak.




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:31
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BlutvDiziÇocuk
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