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BluTV İlk ve Son dizisi ne zaman yayınlanacak? İlk ve Son dizi konusu ve oyuncu kadrosu

BluTV’de ekranlara gelecek olan İlk ve Son dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. Peki BluTV'nin yeni başlayacak olan dizilerinden birisi olan İlk ve Son dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:45
BluTV İlk ve Son dizisi ne zaman yayınlanacak? İlk ve Son dizi konusu ve oyuncu kadrosu
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BluTV’de yayınlanacak olan İlk ve Son dizisinin çekimleri başladı. Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yer aldığı İlk ve Son dizisinin yönetmeni ise Kırmızı Oda ve Hercai dizilerinin yönetmenliğini yapan Cem Karcı’dır. Netflix’de başlayacak olan Bir Denizaltı Hikayesi’nde Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber rol alacak olan Özge Özprinçci BluTV’de ise Salih Bademci ile beraber İlk ve Son dizisinde başrol olacaktır. Salih Bademci ise Netflix’te yayınlanacak Kod Adı: Kulüp dizisinde Barış Arduç ve Gökçe Bahadır ile beraber rol alacaktır. 

İlk ve Son dizisinin konusu 

BluTV, yayınlanacak olan İlk ve Son dizisi hakkında sosyal medyada “Yaşamın ve ilişkilerin tüm gerçekliğiyle anlatıldığı, herkesin kalbine dokunacak bir aşk hikâyesi” tanımını yapmıştır. İlk ve Son dizisinin oyuncuları ve konusu hakkında henüz net bit bilgi paylaşılmazken, dizinin çekimlerinin başladığı duyuruldu.


Son Güncelleme: 02.06.2021 00:45
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