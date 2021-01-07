BluTV Hiç dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Oyuncuların hayatları ve hakkındaki detaylar!

Blu TV Hiç Dizisi Konusu Nedir? Hiç Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Blu TV yapmış olduğu bütün projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Film ve dizi severlerin yoğun ilgiyle takip ettiği dizi ve filmlere her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Hiç dizisi daha başlamadan adından söz ettirmeye ve araştırma konuş olmaya başladı bile. Sıfır Bir dizisi yapımcılarının yapacağı Hiç dizisi şimdiden herkes tarafından merakla araştırılıyor. Dizide herkesin yakından tanıdığı isimler yer alıyor.

Hiç dizisinin kadrosunda sosyal medya fenomenleri yer alıyor. Dizinin herkes tarafından merak edilmesinin sebebi ise bu sosyal medya fenomenleridir. İşte dizideki oyuncular;

Doğanay

Uzun makana

Semih Varol

Sera

Doğanay Kimdir?

2001 yılında doğan ve 19 yaşında olan Doğanay aslen Ağrı’lıdır. Şuanda İstanbul’da hayatını devam ettirmektedir. Doğanay Tiktok ve YouTube de oldukça aktif bir şekilde içerik üretmeye devam ediyor. Adana,Diyarbakır, Ankara gibi şehirlerin en tehlikeli semtlerinde videolar çekerek takipçileriyle paylaşmaktadır. TikTok’da çektiği playback, dans ve ağır çekim videolarıyla oldukça büyük kitlelere ulaşan Doğanay, şimdilerde Kırmızı Oje takma isimli Fatma Kılıç ile birliktedir. Çift beraber videolar çekip paylaşmaktadır. Doğanay’ın boyu 1.70 cm kilosu ise 60 kg’dır.

Uzun Makana Kimdir?

Sosyal medya hesaplarında uzun makana takma adını kullanan fenomenin gerçek adı Özgür Balakar’dır. Balakar, 10 Haziran 1998 yılında İstanbul ilinde doğmuştur. Balakar aslen Sakaryalıdır. Tiktok da çektiği playback ve dans videolarıyla oldukça geniş kitlelere ulaşan fenomen güzelliği sempatik tavırlarıyla da dikkat çekmektedir. 22 yaşında olan genç ve güzel fenomen eğitimine Bahçeşehir Üniversitende devam ediyor. Bununla beraber modellikle de uğraşan Uzun makana takma adını kullanan fenomen modellik yaptığı zamanlarda çekmiş olduğu eğlenceli videolar sayesinde milyonlarca insanın dikkatini çekmeyi başarmıştır. Genç ve güzel fenomen aynı zamanda gitar çalmaktadır. 1.65 cm boyunda ve 43 kilo ağırlığındadır.

Semih Varol Kimdir?

1996 yılında Bartın da dünyaya gelen Semih Varol, meslek lisesinde web tasarım programcılığı üzerinde eğitim almıştır. Sosyal medyayla lise yıllarında uğraşmaya başlayan Varol, yaptığı paylaşımlarla milyonlarca insana adını duyurmuştur. Herkesin kendisini takip etmesini başarmıştır. Önceden Kim Milyoner Olmak İster, Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek yarışma programlarına da katılmıştır. 1 yıl Bartın Üniversitesi’nde okumasının ardından İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yatay geçişle gitmiştir. Bunların yanı sıra Başkası Olma Kendin Ol adında kitap yazmıştır.

Sera Kimdir?

6 Aralık 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen yaşamını burada sürdüren Sera, Tik Tok’da çektiği playback, dans ve ağır çekim videolarıyla milyonların takip ettiği birisidir. Sosyal medya hesabınnda Pamuk Şeker takma adını kullanan fenomen, YouTube kanalında aktif olarak video içeriği paylaşmaktadır. Sera 4 yıldan beri Semih Varol ile beraberdir. Verdikleri röportajda çiftin beraber olduklarının yanı sıra Hiç dizisinde rol alacakları olmaları herkesin şaşırmasına neden olmuştur.

Hiç Dizisinin Konusu Nedir?

Kadrosunda pek çok fenomenin yer alacağı Hiç dizisinin konusu ise, üniversite hayatına tutunmaya çalışan bir grup gencin yaşadığı maceraları ve zorlukları konu edinecektir. Herkes merakla dizideki olacak olayları merakla bekliyor.