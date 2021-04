BluTV hangi günler ücretsiz olacak? BluTV ücretsiz nasıl izlenir?

Dijital platformlardan BluTv belli bir tarih aralığında izleyicilere ücretsiz erişim sağlayacak. Üç gün boyunca platform tüm izleyicilere içerikleri ile hizmet verecek. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarında izleyicilerle içerikleri buluşturan platform16 Nisan ile 18 Nisan arasında erişime açık olacak.

Blu TV nasıl ücretsiz izlenir?

16-17-18 Nisan günleri arasında BluTV platformu ücretsiz olacak. Bütün içeriklere blutvizliyorum şifresini girerek üç gün boyunca erişmek mümkün olacak. Plaformda yer alan Bonkis, Doğu, Hiç, Aynen Aynen, Yarım Kalan Aşklar, Saygı: Bir Ercüment Çözer, Normal People, We Children From Bahnhof Zoo ve The Hanmids Tale gibi birçok yapım üç gün boyunca ücretsiz izlenebilecek.