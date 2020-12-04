BluTV haftasonu ücretsiz mi? BluTV nasıl izlenir?

2015 tarihin de Doğan Holding bünyesinde kurulan dijital yayın platformu Blu TV ilk intenet dizisi Masum isimli yapımla tanındı. Blu TV kendi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımla çok konuşuldu.

Yerli- yabancı pek çok yapımı bünyesinde barındıran ve diziseverlere reklamsız yayın fırsatı sunan BluTv’ye istenildiği anda intenet aracılığıyla bilgisayar, tablet veya cep telefonları üzerinden erişim sağlanabiliyor. BluTv’nin İntenet Sitesi üzerinden bu uygulamayı dilerseniz indirerek bilgisayarlarlardan, cep telefonlarından ve tabletlerden intenet bağlantısı olan her yerden kolaylıkla ulaşabilir, sevdiğiniz yapımları kolayca takip edebilirsiniz. BLU TV resmi Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşım kullanıcıların çok kunuştuğu konulardan oldu. Blu TV, hafta sonu tüm Türkiye genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince ücretsiz izleneceğini duyurdu.

BLU TV ORİJİNAL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

BluTV'nin ilk orijinal intenet dizisi 2017 yılında Başrollerin de Haluk Bilginer ve Ali Atay gibi isimlerin bulunduğu Masum isimli dizidir. BluTV'nin diğer orijinal projeleri:

Sıfır Bir (2017-2019)

Sahipli (2017)

7 Yüz (2017)

Bartu Ben (2018)

Yaşamayanlar (2018)

Dudullu Postası (2018)

Bozkır (2018-2019)

Behzat Ç. (2019-2020)

Aynen Aynen (2019)

Sokağın Çocukları (2020)

Alef (2020)

Çıplak (2020)

Saygı (2020)

Yarım Kalan Aşklar (2020)