BluTV hafta sonu ücretsiz nasıl izlenir?

03 Aralık 2020 Perşembe 21:34
Dijital dizi ve film izleme platformu BluTV
, 5-6 Aralık tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağında ücretsiz
hizmet vereceğini açıkladı. BluTV’de yer alan Saygı, Yarım Kalan Aşklar, Sıfır Bir ve Masum gibi birçok dizi abonelik olmadan izlenebilecek.
BluTV ücretsiz nasıl izlenir?
İzleyiciler, Cuma gününden başlayarak BluTV’ye e-posta adresleriyle ücretsiz üye olarak kod alıp pazartesi gününe kadar BluTV’de ki binlerce içeriğe abonelik ücreti ödemeden erişebilecek.
Son Güncelleme: 03.12.2020 21:34
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