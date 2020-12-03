BluTV hafta sonu ücretsiz nasıl izlenir?

BluTV ücretsiz nasıl izlenir?

Dijital dizi ve film izleme platformu, 5-6 Aralık tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağındahizmet vereceğini açıkladı. BluTV’de yer alan Saygı, Yarım Kalan Aşklar, Sıfır Bir ve Masum gibi birçok dizi abonelik olmadan izlenebilecek.

İzleyiciler, Cuma gününden başlayarak BluTV’ye e-posta adresleriyle ücretsiz üye olarak kod alıp pazartesi gününe kadar BluTV’de ki binlerce içeriğe abonelik ücreti ödemeden erişebilecek.