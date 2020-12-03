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BluTV hafta sonu ücretsiz nasıl izlenir?

Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu günlerde BluTV'nin hafta sonu ücretsiz nasıl izleneceği araştırılıyor. BluTV ücretsiz izleme işlemlerine içeriğimizde yer verdik.

03 Aralık 2020 Perşembe 21:34
BluTV hafta sonu ücretsiz nasıl izlenir?
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Dijital dizi ve film izleme platformu BluTV, 5-6 Aralık tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağında ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. BluTV’de yer alan Saygı, Yarım Kalan Aşklar, Sıfır Bir ve Masum gibi birçok dizi abonelik olmadan izlenebilecek.

BluTV ücretsiz nasıl izlenir?

İzleyiciler, Cuma gününden başlayarak BluTV’ye e-posta adresleriyle ücretsiz üye olarak kod alıp pazartesi gününe kadar BluTV’de ki binlerce içeriğe abonelik ücreti ödemeden erişebilecek.



Son Güncelleme: 03.12.2020 21:34
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Blutvücretsiz
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