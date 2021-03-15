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BluTV Doğu dizisi ne zaman yayınlanacak? Doğu dizisi yayın tarihi

BluTV Doğu dizisi ne zaman yayınlanacak? Doğu dizisinin yayın tarihi ne? Doğu adlı dizi ne zaman başlayacak? BluTv internet platformunda yayın hayatına yeni başlayacak olan Doğu adlı dizinin yayınlanacağı tarih diziseverler tarafından merakla araştırılıyor.

15 Mart 2021 Pazartesi 22:23
BluTV Doğu dizisi ne zaman yayınlanacak? Doğu dizisi yayın tarihi
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Blu TV intenet platformu her geçen gün yeni projelerle dizi severleri sevindirmeye devam ediyor. Daha önceden yayın hayatına başlayacağı Doğu adlı dizinin yayın hayatına başlayacağı tarih netlik kazandı. Dizinin yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, başrollerinde Doğu Demirkol ve Ege Kökenli’nin olacağı, yönetmenliğini Emrah Aguş’un yaptığı, konusun Doğu Demirkol’un hayatından izler taşıyacağı Doğu adlı dizi Blu Tv’de 31 Mart 2021 tarihinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Doğu, 31 Mart 2021 tarihinde BluTV’de!

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 22:23
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Anahtar Kelimeler:
DoğuDiziYeni DiziBlutv
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