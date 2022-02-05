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BluTV’ de yayınlanacak Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

BluTV’ de yayınlanmaya başlayacak olan Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. Yayınlanan fragmanları ile büyük dikkat çeken Yeşilçam dizisi hakkındaki tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:16
BluTV’ de yayınlanacak Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu
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BluTV’ de 22 Nisan 2021 tarihinde yayınlanmaYA başlayacak olan Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. Yayınladığı fragmanlar ile dikkatleri üzerine toplayan Yeşilçam dizisinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu’dur. Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı Yeşilçam dizisinde 1960 yıllarında ayakta kalmaya ve sektörde tutunmaya çalışan bir yapımcının hayatı anlatılacaktır. 

Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosu

Çağatay Ulusoy (Semih Ateş)

Çağatay Ulusoy, Yeşilçam dizisinde 1960’lı yıllarda Yeşilçam’ın yeniden doğuşu esnasında sinema aşığı bir yapımcı olan Semih Ateş karakterini canlandıracaktır. 

Afra Saraçoğlu (Tülin Saygı)

Afra Saraçoğlu, Yeşilçam dizisinde genç ve güzel olan, Yeşilçam’ın kapısını gerçek ve usta bir oyuncu olmak için çalan Tülin Saygı karakterini canlandıracaktır.

Selin Şekerci (Mine Cansu)

Selin Şekerci, Yeşilçam dizisinde o yıllarda Yeşilçam’ın yıldız oyuncularından biri olan Mine Cansu karakterini canlandıracaktır. 

Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosunda, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi başarılı oyuncularda yer almaktadır.  

Yeşilçam dizisinin yönetmeni ve senaristi kimdir?

Yeşilçam dizisinin yapımını Easten Sunrise, yapımcılığını ise Sibel Tuna üstlenmektedir. Levent Cantek ve Volkan Sümbül tarafından senaryosu yazılan Yeşilçam dizisinin yönetmeni ise Çağan Irmak’tır. 




Son Güncelleme: 05.02.2022 13:16
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YeşilçamOyuncu Kadrosuçağatay UlusoyAfra SaraçoğluSelin şekerciBlutv
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