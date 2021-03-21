BluTV Çıplak 2. sezon ne zaman başlayacak? Çıplak yeni sezonu ile geri dönüyor

BluTV yapımı olan ve ilk sezonuyla sosyal medyada gündem olan Çıplak dizisi, ikinci sezonu ile geri dönüyor. Eskortluk yapan ve bu sayede biriktirdiği parayla Galler’e taşınmak isteyen Eylül’ün hikayesini anlatan Çıplak dizisi, ikinci sezonu ile izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin ikinci sezon ismi Ölenle Ölünmez oldu ve afişi de yayınlandı. Merve Göntem’in başrol oynadığı dizinin ikinci sezonunun tarihi henüz netlik kazanmazken, yakın bir zamanda izleyici ile buluşacağı tahmin ediliyor.