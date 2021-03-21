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BluTV Çıplak 2. sezon ne zaman başlayacak? Çıplak yeni sezonu ile geri dönüyor

BluTV’nin sevilen yapımı Çıplak, ikinci sezonuyla geri dönüyor. İlk sezonuyla adından oldukça söz ettiren ve sosyal medyada gündem olan dizinin ikinci sezonu, yakın bir zamanda izleyici ile buluşacak. BluTV Çıplak 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

21 Mart 2021 Pazar 15:01
BluTV Çıplak 2. sezon ne zaman başlayacak? Çıplak yeni sezonu ile geri dönüyor
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BluTV yapımı olan ve ilk sezonuyla sosyal medyada gündem olan Çıplak dizisi, ikinci sezonu ile geri dönüyor. Eskortluk yapan ve bu sayede biriktirdiği parayla Galler’e taşınmak isteyen Eylül’ün hikayesini anlatan Çıplak dizisi, ikinci sezonu ile izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin ikinci sezon ismi Ölenle Ölünmez oldu ve afişi de yayınlandı. Merve Göntem’in başrol oynadığı dizinin ikinci sezonunun tarihi henüz netlik kazanmazken, yakın bir zamanda izleyici ile buluşacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 21.03.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
Blutvçıplakölenle ölünmez
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