BluTV Bonkis dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı

BluTV Bonkis dizisi fragmanı yayınlandı

BluTV’nin merakla beklenen yeni dizisi Bonkis’in ilk tanıtım filmi yayınlandı!

Bonkis, 22 Ocak’ta BluTV’de izleyiciyle buluşuyor!

Başrollerine Vildan Atasever, Deniz Tezuysal, Burak Sevinç, Mehmetcan Mincinozu, Sergen Deveci, Öykü Naz Altay ve Serhat Parıl gibi genç ve başarılı isimlerin hayat verdiği dizi, Deniz’in Bonkis ismini verdiği kafesini ayakta tutmaya çalışırken öte taraftan da karmaşık ilişki durumu ve geçmişte yaşadığı ilişkilerince köşeye sıkıştırılmış olan hayalci ve bir o kadar da inatçı trajikomik hikayesini anlatacak olan dizi 22 Ocak’ta seyirciyle bir araya gelecek.