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BluTV Bonkis dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı

İzleyicilerin heyecanla bekledikleri Bonkis sonunda seyirciyle buluşuyor. 22 Ocak 2021 tarihinde BluTV'de yayınlanmaya başlayacak olan dizi hem oyuncuları hem de senaryosuyla şimdiden seyircilerin büyük ilgisini topladı. Bonkis ile ilgili detaylar haberimizde...

10 Ocak 2021 Pazar 22:07
BluTV Bonkis dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
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BluTV Bonkis dizisi fragmanı yayınlandı

BluTV’nin merakla beklenen yeni dizisi Bonkis’in ilk tanıtım filmi yayınlandı!

Başrollerine Vildan Atasever, Deniz Tezuysal, Burak Sevinç, Mehmetcan Mincinozu, Sergen Deveci, Öykü Naz Altay ve Serhat Parıl gibi genç ve başarılı isimlerin hayat verdiği dizi, Deniz’in Bonkis ismini verdiği kafesini ayakta tutmaya çalışırken öte taraftan da karmaşık ilişki durumu ve geçmişte yaşadığı ilişkilerince köşeye sıkıştırılmış olan hayalci ve bir o kadar da inatçı trajikomik hikayesini anlatacak olan dizi 22 Ocak’ta seyirciyle bir araya gelecek.

Bonkis, 22 Ocak’ta BluTV’de izleyiciyle buluşuyor!



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:07
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BlutvBonkis
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