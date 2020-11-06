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BluTV Bonkis dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

2021 yılında BluTV platformu üzerinden yayınlanması planlanan Bonkis dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda pek çok tanınan isim yer alırken konusuna ilişkin ise pek bilgi bulunmuyor.

06 Kasım 2020 Cuma 23:04
BluTV Bonkis dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Blu TV platformu üzerinden yayınlanmaya hazırlanan Bonkis dizisi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Vildan Atasever, Lale Mansur, Cem Emüler, Serhat Parıl, Sedat Mert, Nihan Aker, Sergen Deveci, Mehmet Can Mincinözlü, Öykü Naz Altay, Atakan Yılmaz gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Erdoğdu otururken dizinin senaristi olarak ise Deniz Tezuysal karşımıza çıkıyor.

Bonkis Dizisi Yayın Tarihi Ne Zaman?

Dijital platformdan yayınlanacak olan dizinin 2021 yılında yayınlanması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise belli oldu.

Bonkis Dizisi Konusu Nedir?

Dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu netleşirken dizinin konusu henüz belli olmadı. Dizinin konusuna ilişkin yapılmış bir açıklama henüz bulunmuyor. Dizinin konusu belli olunca detaylara sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bonkis Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Yer Alıyor?

Burak Sevinç

1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Burak Sevinç Yıldız Teknik Müzik ve Sahne Sanatları mezunudur. Kırmızı Oda, Söz, Leke ve Kurtlar Vadisi gibi pek çok diziden tanınmaktadır.

Vildan Atasever

1981 yılında İstanbul’da doğan Vildan Atasever, Tek Yürek, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Başrolde Aşk gibi yapımlarda rol almıştır.

Lale Mansur

1956 İstanbul doğumlu olan Mansur, Kavak Yelleri, Ölene Kadar ve Beni Böyle Sev yapımlarından tanınmaktadır.

Cem Emüler


1962 doğumlu olan Cem Emüler, Çocuklar Duymasın’daki rolü ile hafızalara kazınmıştır. Emüler Behzat Ç ve EDHO dizilerinde de rol almıştır.

 Serhat Parıl

1983 yılında İzmir’de doğan Serhat Parıl, Babam İçin, Seven Ne yapmaz, Cesur ve Güzel, Medcezir ve Bay Yanlış gibi dizilerde oynamıştır.

Sedat Mert

1975’de İstanbul’da dünyaya gelen Sedat Mert çok fazla yapımda rol almıştır. Filinta, Parmaklıklar Ardında, Rüzgarlı Sokak, Kalbim 4 Mevsim, İhanet, Dağlar Delisi, Aşkına Eşkıya, Evdeki Yabancı, Dadı ve Kara Melek yapımlarında rol amıştır.

 Nihan Aker

1986 doğumlu olan Nihan Aşıcı Aker, İzmir’de dünyaya gelmiştir. Kara Sevda dizisindeki rolü ile hafızalara kazınmıştır.

Sergen Deveci

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Sergen Deveci Kocaeli’de tiyatro eğitimi almıştır.

Mehmet Can Mincinözlü

1984 yılında İstanbul’da doğan Mincinözlü, Küçük Sırlar, Bizim Hikaye, Ben Onu Çok Sevdim gibi pek çok yapımdan tanınmaktadır.

Öykü Naz Altay

1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen genç oyuncu Mimar Sinan Tiyatro bölümünden mezundur. Doksanlar, Kanatsız Kuşlar ve Kurşun dizilerinde rol almıştır.

 Atakan Yılmaz

1996 doğumlu olan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler mezunudur. Tiyatro eğitimi alan Yılmaz, Tek Yürek dizisinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 06.11.2020 23:04
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