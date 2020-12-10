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BluTV Aynen Aynen dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? 5. ve 6. sezonlar için onay alındı!

Blu TV Aynen Aynen dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor soruları merak ediliyordu. Blu TV’nin en çok izlenen dizilerinden Aynen Aynen için 5.ve 6.sezonlar için onay alındı.

10 Aralık 2020 Perşembe 18:38
BluTV Aynen Aynen dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? 5. ve 6. sezonlar için onay alındı!
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Online dizi film platformu Blu TV üzerinden yayınlanan Aynen Aynen dizisinin yeni sezonu geliyor. Başrollerinde Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin’in yer aldığı dizide kadın erkek ilişkileri eğlenceli bir şekilde ele alınıyor.

İlk olarak Youtube platformunda yayınlanan dizi ikinci sezonun ardından Blu TV tarafından transfer edilmişti. Dizinin Blu TV’ye transfer olmasının ardından 3 ve 4.sezonları yayınlanmıştı. Dizinin sevenleri yeni sezonun olup olmayacağını merak ediyordu. Blu TV, dizinin 5 ve 6.sezonlarıyla devam edeceğini açıkladı.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 18:38
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Blu TVAynen Aynen
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