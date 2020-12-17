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BluTV Ata Demirer Gazinosu yılbaşı özel programı

Ata Demirer'in 5 senedir sahnelediği ünlü gösterisi 'Ata Demirer Gazinosu' 31 Aralık gecesi Blu Tv'de. Ünlü komedyenin sahne performansı yeni yıla gülerek girmek isteyenlerin gözdesi olmaya aday.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:43
BluTV Ata Demirer Gazinosu yılbaşı özel programı
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Ata Demirer Gazinosu 31 Aralık gecesi sadece Blu Tv’den izlenebilecek.

Ünlü komedyen Ata Demirer’in 5 senedir sahnelediği, zaman zaman şarkılar söylediği zaman zaman ise anlattığı hikayeler ile izleyenleri güldürdüğü stand-up gösterisi ‘Ata Demirer Gazinosu’ bu sene ilk defa Blu Tv’de olacak.

Son dönemlerde artan korona virüs salgını dolayısıyla hafta sonu 2 gün boyunca sokağa çıkmak yasaklanmıştı. 31 Aralık gecesinin perşembe gününe denk gelmesi ve 1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle yasak hafta sonu ile birleştirilerek 4 güne uzatıldı. Blu Tv üyeleri sokağa çıkmanın yasak olduğu yeni yılın ilk saatlerini sadece Blu Tv’den izlenebilecek olan bu eşsiz komediyle değerlendirebilecek.



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:43
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Ata DemirerKomediStand-UpYılbaşıBlu TV
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