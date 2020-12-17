BluTV Ata Demirer Gazinosu yılbaşı özel programı

Ata Demirer Gazinosu 31 Aralık gecesi sadece Blu Tv’den izlenebilecek.

Ünlü komedyen Ata Demirer’in 5 senedir sahnelediği, zaman zaman şarkılar söylediği zaman zaman ise anlattığı hikayeler ile izleyenleri güldürdüğügösterisi ‘Ata Demirer Gazinosu’ bu sene ilk defa Blu Tv’de olacak.

Son dönemlerde artan korona virüs salgını dolayısıyla hafta sonu 2 gün boyunca sokağa çıkmak yasaklanmıştı. 31 Aralık gecesinin perşembe gününe denk gelmesi ve 1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle yasak hafta sonu ile birleştirilerek 4 güne uzatıldı. Blu Tv üyeleri sokağa çıkmanın yasak olduğu yeni yılın ilk saatlerini sadece Blu Tv’den izlenebilecek olan bu eşsiz komediyle değerlendirebilecek.