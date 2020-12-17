BluTV Ata Demirer Gazinosu yılbaşı özel programı

Ata Demirer Gazinosu 31 Aralık gecesi sadece Blu Tv’den izlenebilecek.
Son dönemlerde artan korona virüs salgını dolayısıyla hafta sonu 2 gün boyunca sokağa çıkmak yasaklanmıştı. 31 Aralık gecesinin perşembe gününe denk gelmesi ve 1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle yasak hafta sonu ile birleştirilerek 4 güne uzatıldı. Blu Tv üyeleri sokağa çıkmanın yasak olduğu yeni yılın ilk saatlerini sadece Blu Tv’den izlenebilecek olan bu eşsiz komediyle değerlendirebilecek.
Son Güncelleme: 17.12.2020 19:43