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BluTV 2021 yılbaşı programında neler var?

2020'nin son akşamı 31 Aralık yılbaşı günü Blu TV platformu üzerinden yayınlanan dizi ve programlar izleyicilerin beğenisine sunulacak. Keyifli bir yılbaşı gecesi geçirmek isteyen kişiler Blu Tv içerikleri yeni yıla girebilecekler.

24 Aralık 2020 Perşembe 23:04
BluTV 2021 yılbaşı programında neler var?
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Dizi film platformlarından birisi olan Blu TV’de yılbaşı akşamında keyifli bir akşam geçirmeyi sağlayacak programlarla izleyici karşısında olacak.31 Aralık 2020 akşamında pek çok eğlenceli program ekranlarda olacak.

Blu TV 2021 Yılbaşı Programında Neler Var?

Blu TV’de yılın son akşamında sevilen isimler yer alçak. Bunlardan ilki Ata Demirer’in sunduğu Ata Demirer Gazinosu olacak. Ayrıca Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Aynen Aynen isimli dizi de 31 Aralık akşamı yayınlanacak.

Tüm bunlara ek olarak yılbaşı programında BOOM by İbrahim Selim tarafından hazırlanan yılbaşı özel bölümü de izleyicilerle buluşacak.

Tüm bu eğlenceli programlar 31 Aralık yılbaşı akşamında izleyicilere sunulacak.



Son Güncelleme: 24.12.2020 23:04
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BlutvYılbaşıProgramı
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