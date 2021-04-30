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Blue TV Masal Şatosu: Peri Hırsızı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Yakında Blue TV’de yayın hayatına başlayacak Masal Şatosu: Peri Hırsızı isimli dizinin konusu ve oyuncu kadrosu oldukça merak ediliyor. İşte, Blue TV Masal Şatosu: Peri Hırsızı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu…

30 Nisan 2021 Cuma 22:48
Blue TV Masal Şatosu: Peri Hırsızı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Blue TV’nin yeni dizisi Masal Şatosu: Peri Hırsızı ilk bölümü ile 7 Mayısıs 2021 tarihinde yayınlanıyor. Dizinin hikayesi Başak Gülsoy’a, senaryosu da Özgür Akbaş’a ait. Türkiye’nin ilk dijital çocuk dizisi olan Masal Şatosu: Peri Hırsızı isimli dizinin yönetmen koltuğunda oturacak isim ise Burak Kuka olacak.

Masal Şatosu: Peri Hırsızı dizisi oyuncu kadrosu

Ecrin Su Çoban (Neşe karakteri)

İyi Aile Babası isimli dizide Damla karakteri ile ekranlara gelen Ecrin Su Çoban 16 Kasım 2006 yılında Kocaeli’de dünyaya gelmiş ve şuan 15 yaşındadır. O Ses Çocuklar isimli yarışma ilen tanıdığımız Ecrin Su Çoban yarışma dışında Youtuber’lık yaparak da adını duyurmuştur. Alice Müzikali’nde Masal Şatosu: Sihirli Davet isimli filmde oyunculuk deneyimini kazanan Ecrin Su Çoban, Afili Aşk isimli dizide de sesi ile yer alarak hafızalara kazınmıştır.

Berat Efe Parlar (Can karakteri)

14 Ekim 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Berat Efe Parlar, şuan 17 yaşındadır ve lise 4. Sınıfa gidiyordur. Berat Efe Parlar İftarlık Gazoz isimli filmde canlandırdığı karakteri ile seyirci tarafından oldukça sevilmiştir. 2020 yılında İyi Aile Babası ile Mucize Doktor isimli dizilerin kadrosunda rol alan Berat Efe Parlar, asıl çıkışını Güldüy Güldüy Show isimli eğlence programı ile yakalamayı başarmıştır.

Gülse Göçer (Aslı karakteri)

22 Ocak 2005 yılında İstanbul’da dünyaya gelen 16 yaşındaki Gülse Göçer aslen Ordu’nun Fatsa İlçesi’ne kayıtlıdır. 1.53 cm boyunda ve 35 kg ağırlığında olan Gülse Göçer, Güldüy Güldüy Show isimi çocuk programı ile tanınmayı başarmıştır. Göçer, Hande Aytar Ajans’ın oyuncuları arasındadır. Oyunculuk eğitimini ise Ayşe Erbulak Oyunculuk Evi’nde almıştır.

Ali Magnitou (Akın karakteri)

Yedi senedir Türkiye’de yaşamakta olan çocuk oyuncu Ali Magnitou ülkemizde 2 reklam filminde rol almış ve en son da Masal Şatosu isimli filmin kadrosunda yer almıştır.

Berkan Hamedi (Bora karakteri)

24 yaşında olan Berkan Hamedi 1.79 cm boyundadır. Daha önce TTNet reklam filmi ile ekranlara gelen Berkan Hamedi, Masal Şatosu ile Yol Ayrımı isimli filmlerin kadrosunda yer alarak önemli oyunculuk deneyimleri kazanmıştır. Oyuncu, aktif şekilde tiyatro ile ilgileniyor.

Samsun Demir (Masal Diyarı Kralı karakteri)

Masal Şatosu: Peri Hırsızı isimli dizinin kadrosunda masal diyarı kralı rolü ile yer alan Samsun Demir müzisyenlik yapmaktadır.

Çiğdem Sakarya Kara (Kraliçe karakteri)

40 yaşının içinde olan oyuncu Çiğdem Sakarya Kara 1.70 cm boyunda ve 57 kg ağırlığında. Kadrosunda yer aldığı önemli dizilerin içinde; Deniz Yıldızı, Unutma Beni ve Behzat Ç’nin yer aldığı Çiğdem Sakarya Kara, Kemal Eknel Ajans’ın oyuncularındandır.

Sercan Elikara (Kali karakteri)

Tiyatro ile yakından ilgili olan ve 2019 yılında Araf 3 isimli filmin kadrosunda yer alan Sercan Elikara, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır.




Son Güncelleme: 30.04.2021 22:48
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Blue TvMasal şatosuPeri HırsızıDizisiKonusuOyuncuKadrosu
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