Blue Story film konusu nedir? Blue Story oyuncu kadrosu

Andrew “Rapman” Onwubolu geçen senelerder Youtube’dan paylaştığı Shiro’s Story adlı kısa film üçlemesi ile viral olmuştu. Shiro’s Story benzer teması ve konseptini geliştirerek, keskinleştirmiş ve ilk uzun metrajlı filmi için çaba gösteren Rapman, 2019’da piyasaya sürdüğü Blue Story, birçok kesime göre önemli bir iş olarak görüldü. Kendisine ait ilk uzun metrajlı film olması dışında dünyanın her yerinde hükmü devam eden ırkçılık, kültürel çatışmalar ve çete savaşlarıyla ilgili dramatik ve sürükleyici bir ortam yaratmayı da başardı.

Blue Story filminin konusu

Rapman, kimi çocukların yaşama bir – sıfır geride başladığını söylüyor. Bunu net olarak belirtmese de özellikle siyahi kişilerin mağdur olduğu hallere, haksız olarak öldürülmelerinden ve çete savaşları sırasında yerle bir olmalarından bahsediyor. İnsanların geçmişlerini değil ancak geleceklerini değiştirebileceklerini belirtiyor. Fakat bazen öyle anlar oluyor ki… Çeteler ile yakından uzaktan hiçbir alakası bulunmayan kişilerin bile canının yanacağı anlar ortaya çıkabiliyor. Hem ailevi sorunlar hem de sokak kültüründen dolayı içeri dahil oluyorlar. Ve sonunda kaçınması imkansız sona doğru sürükleniyorlar.

Bu isimlerin başındaysa Londra posta kutusu savaşı esnasında karşı çetelerde savaş verecek olana en iyi iki dost Timmy ile Marco bulunuyor. Küçük yaşları itibariyle birbirleri için canlarını feda etmeyi göze alan Timmy ile Marco, adeta gerçek dostluğu simgeliyor. İyi ya da kötü gün ayrımı yapmadan mücadele eden ve günün sonunda kazananın yine birliktelikleri olduğunun ispatı olan bağları hiçbir zaman kopmamıştır. Fakat hitap etmekte oldukları çevreler ile çeteleri ayrıdır. Kendileri adına bir önemi olmayan bu ayrıntı, iki dostu posta kutusu savaşında karşı karşıya getirmiştir. Ve bu karşılaşma ummadıkları kadar sert bir karşılaşma olacaktır.

Rapman, daha çok kişisel karakteriyle günlük eğlence dakikalarını yönetmeyi isteyen 2 genç karakteri, hem ahlaki hem de kültürel olarak başarılı bir bakış açısı sunuyor. Gereksiz suç dalgalarında yaşamını yitiren kişilere ağıt niteliği taşıyor gibi gelecek nesiller için de umut kaynağı olmak istiyor. Ayrıca bu dengeyi hem alt metinleri hem de kendi yazmış olduğu şarkılar ile sağlıyor. Farklı ülkelerde yok olup giden değerli genç isimlere yıkıcı bir hikayeyle yaklaşıp önemli bir değer biçme gayesi taşıyor. Bunlar doğrultusunda bizim filmi on üzerinden verdiğimiz puan 6,5 oluyor.

Blue Story filminin güncel IMDB puanı ise on üzerinden 6,1’dir.

Blue Story filmi oyuncu kadrosu

Micheal Ward – Marco

Richie Campbell – Tyrone

Sean Sagar – Skitzer

Jo Martin – Marco’nun annesi

Karla-Simone Spence – Leah

Eric Kofi-Abrefa – Switcher

Jordan Peters – Cheddar

Rapman – Rapman

Blue Story filmi fragmanı