Blue Jay film konusu ve oyuncuları

Aşk filmlerinde son yıllarda sevilen önekler arasında gösterilen Blue Jay filmi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sinema severler, aşk filmi arayışlarında karşılarına çıkan Blue Jay filminin konusu, oyuncuları, yönetmeni ve filmin künyesini araştırıyor.
Blue Jay filmi konusu
Duygusal yükü fazla olan film hayatın hızı ve karmaşasından bıkan iki kişinin birbirleri karşılaştıktan sonra ki çocuklukları gösterilmektedir. Filmin en önemli özelliği ise siyah – beyaz bir film olmasıdır.
Blue Jay filmi oyuncuları
- Mark Duplass: Jim
- Sarah Paulson: Amanda
Filmin yönetmen koltuğunda ise başarılı aşk filmleri yöneten Alexandre Lehmann oturuyor.
Son Güncelleme: 22.04.2021 18:42