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Blue Jay film konusu ve oyuncuları

Son zamanların dikkat çeken aşk filmlerinden birisi olan Blue Jay filmi merak ediliyor. Sinema severler, Blue Jay film konusu ve oyuncuları, başlıklarını araştırıyor

22 Nisan 2021 Perşembe 18:42
Blue Jay film konusu ve oyuncuları
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Aşk filmlerinde son yıllarda sevilen önekler arasında gösterilen Blue Jay filmi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sinema severler, aşk filmi arayışlarında karşılarına çıkan Blue Jay filminin konusu, oyuncuları, yönetmeni ve filmin künyesini araştırıyor.

Blue Jay filmi konusu

Lise yıllarında uzun süre birlikte olmalarına rağmen ayrılan ve aradan geçen yıllar sonra şans eseri bir yerde karşılaşan Amanda ve Jay ikilisinin konusu anlatılmaktadır. Günlük işleri sonrasında buluşmaya başlayan ikili sürekli birlikte vakit geçirmeye başlar. Geçmişte çift olarak yaşadıkları iyi kötü her şeyi konuşan ve tekrar gündeme getiren Amanda ve Jay geçmişe olan özlemlerini fark ederler.

Duygusal yükü fazla olan film hayatın hızı ve karmaşasından bıkan iki kişinin birbirleri karşılaştıktan sonra ki çocuklukları gösterilmektedir. Filmin en önemli özelliği ise siyah – beyaz bir film olmasıdır.

Blue Jay filmi oyuncuları

  • Mark Duplass: Jim
  • Sarah Paulson: Amanda

Filmin yönetmen koltuğunda ise başarılı aşk filmleri yöneten Alexandre Lehmann oturuyor.

 





Son Güncelleme: 22.04.2021 18:42
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Blue JayFilmKonusuOyuncuları
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