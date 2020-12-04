BLU TV'de yayınlanan dizi ve filmler nelerdir?

Online video içerik sitesi Blu TV hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlara jestte bulundu.
Blu TV hafta sonu ücretsiz
Blu TV, artan koronavirüs vakalarının ardından getirilen hafta sonları sokağa çıkma yasağında vatandaşların yüzünü güldürdü. Blu TV resmi sitesinden yapılan açıklamada sitenin hafta sonu ücretsiz olarak erişime açılacağını duyurdu.
Blu TV’nin hafta sonu ücretsiz olarak erişime açılacağı haberinin ardından dizi film seveler Blu TV içeriklerini araştırmaya başladı.
Blu TV orijinal dizi ve filmleri
2017 yılında ilk orijinal yapımı Masum dizisi ile yayın hayatına başlayan Blu TV’de yer alan içerikler şu şekilde;
Sıfır Bir (2017-2019)
Sahipli (2017)
7 Yüz (2017)
Bartu Ben (2018)
Dudullu Postası (2018)
Bozkır (2018-2019)
Behzat Ç. (2019-2020)
Aynen Aynen (2019)
Sokağın Çocukları (2020)
Alef (2020)
Çıplak (2020)
Saygı (2020)
Yarım Kalan Aşklar (2020)