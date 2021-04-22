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Blu TV Yeşilçam dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı BluTV'de yayınlanacak olan Yeşilçam dizisi büyük bir merak uyandırdı. İlk bölümü 22 Nisan tarihinde yayınlanan Yeşilçam dizisinde olaylar 1960'lar Türkiye'sinde geçmektedir. Yeşilçam çekildiği mekanlar ve oyuncuların giydiği kostümler ile şimdiden dikkatleri çekmeye başladı. Yeşilçam dizisinin nerede çekildiği ve oyuncuları da merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:27
Blu TV Yeşilçam dizisi nerede çekiliyor?
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Yeşilçam dizisi nerede çekiliyor? 

BluTv’de 22 Nisan tarihinde izleyicilerin karşısına çıkan Yeşilçam dizisi, oyuncuları ve çekildiği mekanlar ile dikkatleri üzerinde topladı. Bir dönem dizisi olan Yeşilçam’a Selin Şekerci oyunculuğu ve söylediği şarkılar ile de renk katıyor. 1960 yıllarındaki Türkiye’yi canlandıran oyuncular, Avrupa’nın en büyük platosunda çekimleri yapmaktadırlar. Kıyafetler ve mekan düzenlemeleri de seyirciyi adeta büyülüyor. 

Yeşilçam nerede çekiliyor?

Aksiyon sahneleri ile izleyiciye harika sahneler izleten dizi, çekildiği mekanlar ile de seyirciyi adeta büyülüyor. Kocaeli İzmit’te olan Sekapark’ta 55 bin metrekare kapalı alana ve 300 bin metrekare açık alana kurulan, Avrupa’nın en büyük film platosunda çekimler gerçekleştirilmektedir. Beyoğlu’nun en ünlü mekanlarından,İstiklal Caddesi’nin nostaljik tramvayına kadar her ayrıntı dizide yer almaktadır.

Yeşilçam ne zaman ve hangi kanalda yayına giriyor?

 Online dizi ve film platformlarından biri olan BluTV’de yayınlanan dizi,  ilk sezonun ilk bölümünde 45 dk olarak karşımıza çıkacak. 

Konusu nedir?

Türkiye’de 1960 yıllarının siyasi ve ekonomik yapısının arasında ışığı parlamaya başlayan  bir yapımcının yaşama tutunma gayreti konu ediliyor. 

Semih Ateş, iflas etmiş ve tüm varlığını kaybetmiş bir sinema aşığı olan film yapımcısıdır. Fakat Yeşilçam, o zamanlarda altın çağını yaşamaya başlamıştır ve Semih Ateş de bu arada küllerinden yeniden doğmak için uğraşmaktadır. Semih Ateş’in yanı başında da Mine Cansu yer almaktadır. Tülin Saygı’da Yeşilçam’a gerçek bir sanatçı olabilmek için başvurur. 

Oyuncuları kimdir?

Dizinin yönetmenliğini Çağan Irmak yapmaktadır. Senaryosunu ise Volkan Sümbül ve Levent Cantek yazmaktadır. 

- Çağatay Ulusoy

-Selin Şekerci 

-Afra Saraçoğlu

-Ayta Sözeri

-Yetkin Dikinciler

-Güngör Bayrak 

-Nilüfer Açıkalın 

-Bora Akkaş 

-Selin Kahraman

-Özgür Çevik 

-Altan Erkekli 

-Ercüment Fidan 

-Onur Bilge 

-Efe Tunçer

-Devrim Nas





Son Güncelleme: 22.04.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
YeşilçamBlutvçağatay Ulusoy
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