Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Blu Tv’ni özel yapımı olan Yeşilçam dizisi 22 Nisan’da izleyici ile buluşacak. Çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamlayan ekip şimdi de dizinin yayınlanmasını bekliyor. Kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri, Bora Akkaş gibi oyuncular yer alıyor.

Dizide sinemaya başka bir tutku ile bağlı olan bir yapımcının küllerinden doğuşunun hikayesini konu alıyor. Dizinin senaryosu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’e ait iken yönetmenliği ise Çağan Irmak’a ait. Dizinin yapımcılığını ise Sibel Tuna üstleniyor ve Sunset film tarafından hazırlanıyor.