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Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Blu TV'nin bu sezon en çok izlenecek dizilerinden olacağı düşünülen Yeşilçam dizisinin yayın tarihi netleşti. İzleyicilerin heyecanla beklediği dizi çok yakında başlayacak. Başrolünde Çağatay Ulusoy gibi önemli isimlerin bulunduğu dizi hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik.

23 Mart 2021 Salı 15:19
Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
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Blu Tv’ni özel yapımı olan Yeşilçam dizisi 22 Nisan’da izleyici ile buluşacak. Çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamlayan ekip şimdi de dizinin yayınlanmasını bekliyor. Kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri, Bora Akkaş gibi oyuncular yer alıyor.

Dizide sinemaya başka bir tutku ile bağlı olan bir yapımcının küllerinden doğuşunun hikayesini konu alıyor. Dizinin senaryosu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’e ait iken yönetmenliği ise Çağan Irmak’a ait. Dizinin yapımcılığını ise Sibel Tuna üstleniyor ve Sunset film tarafından hazırlanıyor.   




Son Güncelleme: 23.03.2021 15:19
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Anahtar Kelimeler:
YeşilçamçağatayulusoyYeniDiziBlutv
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