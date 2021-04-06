Blu TV Yeşilçam dizisi fragmanı yayınlandı

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın yer aldığı Blu TV’nin yeni dizisi ilk fragmanını izleyicilerin beğenisine sundu!

Senaryoyu Volkan Sümbül ve Levent Cantek ikilisinin kaleme aldığı ve başrol oyunculuğunu ise Çağatay Ulusoy üstlenmektedir. Ulusoy, dizi içerisinde her şeyi yitip giden, lakin Yeşilçam’da tekrar her şeyine kavuşmaya çalışacak sinema sever yapımcı Semih Ateş’e hayat verecek.

Dizide ayrıyeten Afra Saraçoğlu, Yeşilçam dünyasında gerçek bir sanatçı olma adına oyunculuk sergileyen Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci dizide Yeşilçam’ın en beğenilen oyuncu ünlüsü Mine Cansu rolünü canlandıracaktır.

Dizide yer alan diğer oyuncular ise; Güngör Bayrak, Altan Erkekli, Nilüfer Açıkalın, Özgür Çevik, Yetkin Dikinciler, Bora Akkaş ve Ayta Sözeri yer almaktadır. Yeşilcam dizisi; 22 Nisan 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacak!