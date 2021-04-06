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Blu TV Yeşilçam dizisi fragmanı yayınlandı

Blu TV platformunun yeni dizisi Yeşilçam ilk fragmanını yayınladı! Kadrosunda birçok ünlü oyuncuyu barındıran dizide; her şeyini kaybeden ama sanata olan aşkı ile her şeyini yeniden kazanacak yapımcı Semih Ateş'i izleyeceğiz. İşte ilk fragman ve detaylar!

06 Nisan 2021 Salı 23:26
Blu TV Yeşilçam dizisi fragmanı yayınlandı
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Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın yer aldığı Blu TV’nin yeni dizisi ilk fragmanını izleyicilerin beğenisine sundu!

 

Senaryoyu Volkan Sümbül ve Levent Cantek ikilisinin kaleme aldığı ve başrol oyunculuğunu ise Çağatay Ulusoy üstlenmektedir. Ulusoy, dizi içerisinde her şeyi yitip giden, lakin Yeşilçam’da tekrar her şeyine kavuşmaya çalışacak sinema sever yapımcı Semih Ateş’e hayat verecek.

 

Dizide ayrıyeten Afra Saraçoğlu, Yeşilçam dünyasında gerçek bir sanatçı olma adına oyunculuk sergileyen Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci dizide Yeşilçam’ın en beğenilen oyuncu ünlüsü Mine Cansu rolünü canlandıracaktır.

 

Dizide yer alan diğer oyuncular ise; Güngör Bayrak, Altan Erkekli, Nilüfer Açıkalın, Özgür Çevik, Yetkin Dikinciler, Bora Akkaş ve Ayta Sözeri yer almaktadır. Yeşilcam dizisi; 22 Nisan 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacak!




Son Güncelleme: 06.04.2021 23:26
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