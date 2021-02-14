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Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?

Yeni sezonda 5 yeni dizi yayınlayacak olan Blu Tv’nin yeni dizilerinden biri de Doğu dizisi. Doğu dizisi ile ilgili merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 22:03
Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?
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Doğu dizisinin konusu

Doğu dizisi 2021 yılı Nisan ayında yayın hayatına başlayacak. Dizide, sevilen komedyen Doğu Demirkol’un hayatı anlatılacak. Doğu Demirkol’un komedyen olma yolunda yaşadıkları, başarıları ve çektiği zorlukların anlatılacağı dizi izleyenler tarafından sevilecek gibi duruyor.

Doğu dizisinin oyuncuları

Yönetmenliğini Emrah Aguş’un üstlendiği dizinin oyuncu seçmeleri halen devam ediyor.  Dizinin başrolünde ünlü komedyen Doğu Demirkol yer alıyor.

Doğu Demirkol kimdir?

Tam ismi Aydın Doğu Demirkol olan oyuncu, 6 Eylül 1985 Ankara doğumludur. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan Demirkol, oyunculuk ve komedyenlik yapmaktadır. Sosyal medyada yaptığı farklı çalışmalar sonrasında tanınmaya başlanmış, katıldığı Yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasından sonra da ünlenmiştir. Bu zamana kadar birçok sinema filminde oynamıştır. Oyuncu; Ahlat Ağcı isimli filmde Sinan Karasu, Ölümlü Dünya isimli filmde Sinan, Bayi Toplantısı isimli filmde ise Adem Ballı karakterini canlandırmıştır.

Doğu dizisi fragmanı yayınlandı mı?

Önceki haftalarda Blu Tv’de ve Blu Tv’ye ait resmi sosyal medya hesapları üzerinden dizinin ilk fragmanı yayınlandı. 



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:03
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DoğuDiziBlutv
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