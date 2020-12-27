Blu Tv yeni dizisi Acans başrol oyuncuları açıklandı!

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Acans dizisinin oyuncu kadrosu merak edilmektedir. Blu TV, twitter üzerinden dizi hakkında bir açıklamada bulundu. Tanıtım fragmanı kısa süre önce yayınlandı. Dizi hakkında detaylar pek bilinmemekle birlikte komedi türünde olacağı bilgisine ulaşılmıştır. Başrol oyuncuları Algı Eke, Bülent Emrah Parlak, Derya Alabora olacaktır. Dizide yer alacak diğer oyuncular bilinmemektedir.
Algı Eke Kimdir?
16 Eylül 1985 İstanbul doğumludur. Oyuncu Artvin’lidir. Eğitim alma amacıyla Berlin’ e gitmiştir. Tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji okumuştur. Ekranlara ilk defa 2007 senesinde Kavak Yelleri dizisinde konuk oyuncu olarak gelmiştir. Dizide sekreter rolündedir. Bu deneyim onun keşfedilmesine yol açmış ve oyuncu bir sene sonra Baba Ocağı dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.
Birçok projede başrol olarak gördüğümüz Eke, 2020 yılında Hizmetçiler dizisiyle ekranlarda yer aldı. Fakat dizinin reytinglerinin düşük gelmesi sebebiyle erken final yapmak zorunda kaldı. Galip Derviş dizisinin 6 bölümünün senaristliği de Eke’ ye aittir. Birçok alanda ödül sahibi olan güzel oyuncu, 2017’ de Inan Ulaş Torun ile hayatlarını birleştirmiştir. Fakat çift evliliklerini 2 sene sürdürebilmiş daha sonra boşanmıştır. Yetenekli oyuncu Blutv’ de yayınlanacak Acans adlı komedi dizisinde seyirciyle buluşacak.
Rol aldığı diziler
2008- Baba Ocağı (Kısmet Kılıçparlar)
2010- Dürüye’nin Güğümleri (Hayriye Gülbayır)
2011- Keşanlı Ali Destanı (Fehime)
2012- Annem Uyurken (İclal Aycan)
2013-2014- Galip Derviş (Hülya Uçar)
2015- Ayrılsak Da Beraberiz (Bena)
2016- Hayat Sevince Güzel (Zarife Toprak)
2017- İsimsizler (Dr.Elif Toprak)
2020- Hizmetçiler (Atiye)
Bülent Emrah Parlak Kimdir?
Oyuncu Elazığlıdır. 41 yaşında olan oyuncu çocukluk yılları Ankara’ da geçmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunudur. Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye oyuncularına dahil olmuştur. BKM Mutfak’ ta ‘’Sizinkiler’’ isimli çocuk oyunlarına katılmıştır. Ekranlara 2003’te Kurtlar Vadisi ile gelmiştir. Başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde başrol almıştır. 2015 yılında Burcu Gönder ile hayatlarını birleştirmiş ancak bu evliliği 5 sene sürdürebilmiştir. En son Arka Sokaklar dizisinde Avukat Nedim rolünde 8 bölüm görebildiğimiz Parlak, Acans dizisinin kadrosundadır. Fakat rolü hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
Rol aldığı diziler
2003- Kurtlar Vadisi
2004- Sahra
2005- Kapıları Açmak
2005- Hırsız Polis
2007- Gönül Salıncağı
2011- Aşağı Yukarı Yemişliler (Mikail)
2014- Ankara’nın Dikmeni (Dikmen)
2016- Familya
2017- Aşk Laftan Anlamaz (Cemil)
2017- Tatlım Tatlım
2018- Jet Sosyete (Taksici)
2019- Küçük Şeyler
2020- Arka Sokaklar (Avukat Nedim)
Derya Alabora Kimdir?
19 Ağustos 1959 İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı 1982 mezunudur. Mezun olduktan sonra 1 sene Bursa Devlet Tiyatrosunda görev yapmıştır. Birçok tiyatro oyununda sahne alan oyuncu aktif bir şekilde tiyatro yapmaya devam etmektedir. Ekranlara Bir Kırık Bebek filmiyle gelmiştir. Bu film ile 1997’ de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü sahibi olmuştur. Yetenekli oyuncu herkesi etkilemiştir ve ardından projelerin devamı gelmiştir. Kariyeri, Şaşıfelek Çıkmazı dizisi Aysel karakteriyle yükselmiştir. 1983’te Uğur Yücel ile hayatlarını birleştirmiştir. Can adını verdikleri bir oğulları bulunmaktadır. Farklı alanlarda ödülleri bulunan oyuncu, son olarak 2020 senesinde İyi Günde Kötü Günde dizisiyle ekranlarda yerini aldı. İstediği reytingleri yakalayamayan dizi erken final yaptı.
Rol aldığı diziler
2000- Renkli Dünyalar
2000- Şaşıfelek Çıkmazı
2002- Aşk Meydan Savaşı
2005- Aşk Her Yaşta
2009- ES-ES
2011- Küçük Hanımefendi
2012- Çıplak Gerçek
2014- Paşa Gönlüm
2016- İstanbul Sokakları
2017- Ateşböceği
2020- İyi Günde Kötü Günde
Acans dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Dizi, dijital platform Blutv’ de yayınlanacak. Yayın tarihi hakkında herhangi bir açıklama yoktur fakat 2021’ in ilk aylarında yayınlanacağı düşünülüyor.
Dizinin konusu nedir?
Detaylı bilgiler bulunmamaktadır fakat komedi dizisi olacağı bilinmektedir. Bir reklam ajansında yaşanan eğlenceli anları anlatacak.