Blu Tv yeni dizisi Acans başrol oyuncuları açıklandı!

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Acans dizisinin oyuncu kadrosu merak edilmektedir. Blu TV, twitter üzerinden dizi hakkında bir açıklamada bulundu. Tanıtım fragmanı kısa süre önce yayınlandı. Dizi hakkında detaylar pek bilinmemekle birlikte komedi türünde olacağı bilgisine ulaşılmıştır. Başrol oyuncuları Algı Eke, Bülent Emrah Parlak, Derya Alabora olacaktır. Dizide yer alacak diğer oyuncular bilinmemektedir.

Algı Eke Kimdir?

16 Eylül 1985 İstanbul doğumludur. Oyuncu Artvin’lidir. Eğitim alma amacıyla Berlin’ e gitmiştir. Tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji okumuştur. Ekranlara ilk defa 2007 senesinde Kavak Yelleri dizisinde konuk oyuncu olarak gelmiştir. Dizide sekreter rolündedir. Bu deneyim onun keşfedilmesine yol açmış ve oyuncu bir sene sonra Baba Ocağı dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.

Birçok projede başrol olarak gördüğümüz Eke, 2020 yılında Hizmetçiler dizisiyle ekranlarda yer aldı. Fakat dizinin reytinglerinin düşük gelmesi sebebiyle erken final yapmak zorunda kaldı. Galip Derviş dizisinin 6 bölümünün senaristliği de Eke’ ye aittir. Birçok alanda ödül sahibi olan güzel oyuncu, 2017’ de Inan Ulaş Torun ile hayatlarını birleştirmiştir. Fakat çift evliliklerini 2 sene sürdürebilmiş daha sonra boşanmıştır. Yetenekli oyuncu Blutv’ de yayınlanacak Acans adlı komedi dizisinde seyirciyle buluşacak.

Rol aldığı diziler

2008- Baba Ocağı (Kısmet Kılıçparlar)

2010- Dürüye’nin Güğümleri (Hayriye Gülbayır)

2011- Keşanlı Ali Destanı (Fehime)

2012- Annem Uyurken (İclal Aycan)

2013-2014- Galip Derviş (Hülya Uçar)

2015- Ayrılsak Da Beraberiz (Bena)

2016- Hayat Sevince Güzel (Zarife Toprak)

2017- İsimsizler (Dr.Elif Toprak)

2020- Hizmetçiler (Atiye)

Bülent Emrah Parlak Kimdir?

Oyuncu Elazığlıdır. 41 yaşında olan oyuncu çocukluk yılları Ankara’ da geçmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunudur. Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye oyuncularına dahil olmuştur. BKM Mutfak’ ta ‘’Sizinkiler’’ isimli çocuk oyunlarına katılmıştır. Ekranlara 2003’te Kurtlar Vadisi ile gelmiştir. Başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde başrol almıştır. 2015 yılında Burcu Gönder ile hayatlarını birleştirmiş ancak bu evliliği 5 sene sürdürebilmiştir. En son Arka Sokaklar dizisinde Avukat Nedim rolünde 8 bölüm görebildiğimiz Parlak, Acans dizisinin kadrosundadır. Fakat rolü hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Rol aldığı diziler

2003- Kurtlar Vadisi

2004- Sahra

2005- Kapıları Açmak

2005- Hırsız Polis

2007- Gönül Salıncağı

2011- Aşağı Yukarı Yemişliler (Mikail)

2013- Bir Yastıkta (Karta)

2014- Ankara’nın Dikmeni (Dikmen)

2016- Familya

2017- Aşk Laftan Anlamaz (Cemil)

2017- Tatlım Tatlım

2018- Jet Sosyete (Taksici)

2019- Küçük Şeyler

2020- Arka Sokaklar (Avukat Nedim)

Derya Alabora Kimdir?

19 Ağustos 1959 İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı 1982 mezunudur. Mezun olduktan sonra 1 sene Bursa Devlet Tiyatrosunda görev yapmıştır. Birçok tiyatro oyununda sahne alan oyuncu aktif bir şekilde tiyatro yapmaya devam etmektedir. Ekranlara Bir Kırık Bebek filmiyle gelmiştir. Bu film ile 1997’ de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü sahibi olmuştur. Yetenekli oyuncu herkesi etkilemiştir ve ardından projelerin devamı gelmiştir. Kariyeri, Şaşıfelek Çıkmazı dizisi Aysel karakteriyle yükselmiştir. 1983’te Uğur Yücel ile hayatlarını birleştirmiştir. Can adını verdikleri bir oğulları bulunmaktadır. Farklı alanlarda ödülleri bulunan oyuncu, son olarak 2020 senesinde İyi Günde Kötü Günde dizisiyle ekranlarda yerini aldı. İstediği reytingleri yakalayamayan dizi erken final yaptı.

Rol aldığı diziler

2000- Renkli Dünyalar

2000- Şaşıfelek Çıkmazı

2002- Aşk Meydan Savaşı

2005- Aşk Her Yaşta

2009- ES-ES

2011- Küçük Hanımefendi

2012- Çıplak Gerçek

2014- Paşa Gönlüm

2016- İstanbul Sokakları

2017- Ateşböceği

2020- İyi Günde Kötü Günde

Acans dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Dizi, dijital platform Blutv’ de yayınlanacak. Yayın tarihi hakkında herhangi bir açıklama yoktur fakat 2021’ in ilk aylarında yayınlanacağı düşünülüyor.

Dizinin konusu nedir?

Detaylı bilgiler bulunmamaktadır fakat komedi dizisi olacağı bilinmektedir. Bir reklam ajansında yaşanan eğlenceli anları anlatacak.