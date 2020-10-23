Blu TV Yarım Kalan Aşklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BluTV’de yayınlanan ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinin yeni bölümleri Salı akşamı yayınlanıyor. Dijital platformda yayın hayatına başlayan dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Salı akşamları saat 20.00’de yeni bölümü izleyici karşısına çıkan Yarım Kalan Aşklar’ın tüm bölümleri platformda yer alıyor. Yarım Kalan Aşklar’ın yeni bölümü 27 Ekim Salı günü BluTV’de!

Yarım Kalan Aşklar dizisinin konusu nedir?

Gazeteci Ozan, bir haber peşindeyken hayatını kaybeder. Ancak bu ölüm diğerlerinden oldukça farklıdır çünkü Ozan farklı bir bedende yeniden dünyaya gelir ve bu ikinci hayatında yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır.

Yarım Kalan Aşklar dizisi oyuncu kadrosu

Ozan ve Elif aynı gazetede çalışan iki sevgilidir. Ozan’ın ölmesiyle Elif’in dünyası başına yıkılır. Ozan yeniden dünyaya geldiği beden ile kendi katilini bulmak ve yarım kalan işlerini tamamlamak zorundadır.

Yarım Kalan Aşklar dizisinin başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Başrollere Cem Davran, Ezel Akay ve Esra Ruşan gibi başarılı isimler eşlik ediyor.