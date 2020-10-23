İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
Son Dakika
3600 ek gösterge yeniden TBMM...

Blu TV Yarım Kalan Aşklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı Yarım Kalan Aşklar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak belli oldu. BluTV'de yayınlanan dizi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu.

23 Ekim 2020 Cuma 18:04
Blu TV Yarım Kalan Aşklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Takip Et:

BluTV’de yayınlanan ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinin yeni bölümleri Salı akşamı yayınlanıyor. Dijital platformda yayın hayatına başlayan dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Salı akşamları saat 20.00’de yeni bölümü izleyici karşısına çıkan Yarım Kalan Aşklar’ın tüm bölümleri platformda yer alıyor. Yarım Kalan Aşklar’ın yeni bölümü 27 Ekim Salı günü BluTV’de!

Yarım Kalan Aşklar dizisinin konusu nedir?

Gazeteci Ozan, bir haber peşindeyken hayatını kaybeder. Ancak bu ölüm diğerlerinden oldukça farklıdır çünkü Ozan farklı bir bedende yeniden dünyaya gelir ve bu ikinci hayatında yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır.


Ozan ve Elif aynı gazetede çalışan iki sevgilidir. Ozan’ın ölmesiyle Elif’in dünyası başına yıkılır. Ozan yeniden dünyaya geldiği beden ile kendi katilini bulmak ve yarım kalan işlerini tamamlamak zorundadır.

Yarım Kalan Aşklar dizisi oyuncu kadrosu

Yarım Kalan Aşklar dizisinin başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Başrollere Cem Davran, Ezel Akay ve Esra Ruşan gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 18:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BlutvYarım Kalan AşklarDilan Çiçek DenizBurak Deniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman final yapıyor?
2020 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı?
Vergi affı yasası ve borç yapılandırmasının vade sayısı belli oldu!
Kırmızı Oda Alya diziden ayrılıyor mu? Melisa Sözen Kırmızı Oda'ya veda mı edecek?
MasterChef bugün 23 Ekim neden yok, neden yayınlanmıyor? MasterChef yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş hangi kanalda, saat kaçta yapılıyor?
2020-2021 SGK Eğitim Yardımı miktarı ve yatırılacağı tarihler belli oldu!
Cumhuriyet Bayramı 28 - 29 Ekim tatil mi, tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil?
Sınıflandırılmış yükümlü ne demektir? Sınıflandırılmış yükümlü bedelli askerlik yapabilir mi?
İnternet hızının en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada?
Beşiktaş'ın yeni transferi Kamil Grosicki kimdir? Grosicki kariyeri ve daha önce forma giydiği takımlar
Sefirin Kızı Menekşe kimdir? Gerçek adı nedir? Tülin Yazkan hangi dizilerde oynadı?
Kamu çalışanı mimar ve mühendislerin Temmuz zamları belli oldu!
Düğün Dernek 2 Sünnet filmi nerede çekildi? Filmin konusu ve oyuncuları kimlerdir?
Hekimoğlu dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı! Dizi ne zaman başlayacak?
30 ekim tatil mi ? 30 Ekim cuma tatil olur mu? 29 ekim cuma'ya birleşir mi?
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 23 Ekim 2020
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 23 Ekim 2020 Cuma 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
KPSS 2020 sınavında gangi sorular iptal edildi? ÖSYM tarafından hatalı soru açıklaması
Ptt kargo gönderimi kaç gün sürüyor, kaç günde teslim ediyor? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.