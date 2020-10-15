Blu Tv Yarım Kalan Aşklar 7.bölüm ne zaman yayınlanacak? Blu Tv Yarım Kalan Aşklar yeni bölüm tarihi

Blu TV’nin sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen Yarım Kalan Aşklar dizisinin 7. Bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye devam ediyor. Pek çok dizi severin son günlerde sıklıkla araştırdığı konulardan bir tanesi olan Yarım Kalan Aşklar 7. Bölüm ne zaman ve 7. Bölüm fragmanı olmaktadır.

Yarım Kalan Aşklar konusu nedir?

İşine aşık olan Ozan kendisini işinde sürekli motive eden Elif ile evlilik arefesindedir. Yaptığı haberleri basit bulan Ozan gizemli ve kendisini uğraştıracak bir haber bulma peşindedir. Birbirini çok seven Ozan ve Elif’in ise aşkları çok uzun sürmeyecektir. Çünkü Ozan geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybedecektir. Ancak Ozan öldükten sonra kendisini yeni bir bedende bularak hayata yeniden gözlerini açar. Yeni bedenine alıştıktan sonra Ozan’ın önünde iki yol vardır. Birincisi kendisini kimin öldürdüğünü bulana kadar devam etmek, ikinci yol ise Elif’e tüm gerçekleri anlatarak hayatının kadınını tekrar kazanmak.

Yarım Kalan Aşklar dizisi oyuncuları

Burak Deniz – Mehmet Kadir Bilmez

Dilan Çiçek Deniz – Elif Urazoglu

Tolga Sarıtaş – Ozan

Cem Davran – Emniyet Müdürü

Cihat Suvarioglu- Mehmet

Ezel Akay – İsmet

Nazlı Bulum

Gizem Ünsal

Cihat Süvarioğlu

Yarım Kalan Aşklar 7. Bölüm ne zaman?

Dizinin 7. Bölümü Blu TV’de 22 Eylül 2020 Perşembe günü yayınlanacaktır.